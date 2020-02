El secretari de Baena s'endinsa caòticament al correu de Trapero per vincular-lo al Govern

Minuciosa però inconcreta declaració del secretari del tinent coronel de la Guàrdia Civil Daniel Baena al judici contra Josep Lluís Trapero i la cúpula d'Interior. En un extens interrogatori del fiscal Miguel Ángel Carballo, s'han repassat desenes de correus enviats i rebuts pel major, amb la finalitat de deduir que Trapero mantenia una relació constant amb el Govern i que haurien estat els caps polítics el que van acabar decidint l'actuació del cos pel referèndum. La densitat de la compareixença ha inclòs l'evocació de correus que ni la Fiscalia ni les defenses tenien localitzats, fet que ha provocat una intervenció més freqüent que la resta de dies per part de la presidenta del tribunal, Concepción Espejel. Precisament, al llarg de l'interrogatori se l'ha vist especialment interessada en algunes de les manifestacions del testimoni, també a causa de la confusió que en certs moments generaven les seves afirmacions.

En aquest sentit, durant el repàs de correus del major, ha parlat d'una modificació que l'exdirector general de la policia Pere Soler hauria proposat en el redactat d'un document que no ha acabat de quedar clar si era el pla àgora o el pla d'actuació de Mossos per l'1-O requerit per la Fiscalia Superior de Catalunya en la seva instrucció 3 de setembre de 2017. El compareixent duia una pila de papers amb alguns dels correus que ha citat però no els atestats policials que els inclouen, mentre que el fiscal anava preguntat a partir dels atestats. Això ha provocat disfuncions i el testimoni ha estat incapaç d'interpretar un fragment aparentment inculpatori per als acusats malgrat la insistència de Carballo per buscar el seu aval.

Tanmateix, no li ha fallat la memòria a l'hora de recordar un correu de 10 d'agost de 2017 en què Trapero va rebre de part de la comissaria general d'Informació les dates més destacades que li esperaven al Procés: l'aprovació de les lleis de desconnexió el 6 i 7 de setembre, l'inici de la campanya del referèndum el 14 i la celebració de la votació el dia 1. "Tenia informació de qualitat", ha destacat el compareixent. A banda de la constant recepció d'informes per part dels serveis d'intel·ligència de Mossos, el mà dreta de Baena ha posat l'accent en el fet que Trapero reenviés tot allò vinculat a la seva actuació com a policia judicial als seus caps polítics. Més enllà dels plans o les pautes d'actuació, ha destacat que va remetre el requeriment del jutjat 9 de Barcelona als membres de la Sindicatura Electoral, una denúncia de la fiscalia de Sabadell contra l'alcalde, així com un procediment sobre l'alcalde de Mollet del Vallès que havia rebut suposdament amenaces de l'Assemblea. "No s'entén. És la primera vegada que em trobo això", ha asseverat el compareixent.

Trapero, assessor "no conscient" del Govern

Abans d'entrar a repassar el mail de Trapero, el número dos de Baena ha evocat el document EnfoCATs, que el Tribunal Suprem no va citar en les prop de 500 pàgines de la sentència, i n'ha subratllat el paper que els Mossos tenien com a "estructura d'estat", tal com ja va apuntar aquest dilluns Baena. El més sorprenent ha estat, però, quan ha assegurat que el major "assessorava" l'executiu català en el procés d'independència, encara que fos "no de manera conscient". "Perquè no hem vist cap lloc on es reuneixin i tampoc hem trobat l' EnfoCATs en un altre lloc [més enllà del domicili de Josep Maria Jové]", ha admès a preguntes del fiscal, per bé que ha justificat que l'únic secretari general de la Generalitat a qui van escorcollar va ser Jové. El gest d'incredulitat ha estat una constant en el rostre de Trapero. en escoltar-lo.