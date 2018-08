Teodoro García, número 2 del PP: "Si algú vol retirar llaços grocs que compti amb mi, jo els trauria amb les meves mans"

El número 2 del PP, Teodoro García, ha animat els ciutadans a retirar llaços grocs dels espais públics i ha dit, a més, que "a títol personal" ell està disposat a treure'n amb les seves mans. "Si algú vol treure llaços grocs que compti amb mi", ha dit a la Cadena SER.

Segons García, els llaços grocs representen "l'exclusió" i "no agraden a la immensa majoria dels espanyols". "Si estan col·locats en espais públics a mi m'assisteix la mateixa legitimitat [de treure'ls] que als que els han posat", ha manifestat. Segons García, aquests símbols representen "la ruptura de la igualtat d'oportunitats dels espanyols".

La mà dreta de Pablo Casado també reflexiona sobre la "importància" dels símbols i recorda que hi ha ajuntaments catalans on no oneja la bandera espanyola. Això, segons García, és perquè els partits independentistes "intenten construir un nou relat per mantenir viu de manera artificial i amb respiració assistida el Procés".