"Si l’objectiu és ser a la manifestació contra Sánchez, cabeu en aquest autobús"

Els autobusos estan plens. El líder del PP, Pablo Casado, es va comprometre ahir que el seu partit pagaria el transport a les persones que vulguin assistir a la manifestació de diumenge contra Pedro Sánchez, tinguin o no carnet de partit. "Això és per Espanya", va proferir, i ha complert. Les seus del PP han llogat autocars per portar la gent a la plaça madrilenya de Colón. Tant si són afiliats com si no: "Si el vostre objectiu és anar a la manifestació, cabeu en aquest autobús", ofereix la secretària de la seu del partit a Santiago de Compostel·la. Amb tot, el seu company a Barcelona matisa: "A veure, has de ser del PP". "Però si les places estan obertes a no afiliats, com ho saben?", pregunta la periodista. "Doncs sabent-ho", respon l’home: "Es fa un cribatge, no diré com, però se sap".

Aquest diari ha trucat a diverses seus del partit, i la majoria d’autobusos s’han omplert en menys de 24 hores. "No queden places, esgotadíssimes, no ens esperàvem que s’omplís tan ràpid", lamenten des de Saragossa. A Bilbao: "Impossible des d’ahir". A Oviedo, "potser queden dues places": a Barcelona no n’hi ha "ni una sola". Ja ho va advertir ahir el secretari general del PP, Teodoro García Egea, quan va informar que el partit ha demanat un dispositiu especial de seguretat davant "l’allau de peticions d’assistència". El PP va estimar una participació de 20.000 persones, però ara esperen que la xifra sigui "molt superior": una reprimenda aclaparadora a la Moncloa pel diàleg amb la Generalitat.

El PP s’ha compromès amb el lema de la manifestació, "Espanya unida" (inclòs Vox), per exigir a Sánchez que convoqui eleccions, i ha sufragat la pràctica totalitat del transport de manifestants des de bona part de l’Estat. Les seus provincials han assumit el cost dels autobusos, tot i que en alguns llocs es cobra (a Saragossa, cinc euros). Des de Barcelona surten demà a les 10 h, mentre que el d’Oviedo inicia la marxa "a les 05.30 h del matí": "Tornem a les 15 h i menjarem pel camí", expliquen des de l’altra banda del telèfon. Es van obrir les línies "tan bon punt el senyor Casado va fer les declaracions", diuen des del País Basc, i ni tan sols ells s’esperaven rebre tantes trucades: "'Overbooking' total, ho sentim molt, però gràcies per l’interès".

En canvi, a les Illes els opositors de Sánchez es quedaran a casa: "A veure, des de Palma alguns responsables del partit van a Madrid", exposa la dona que ens atén: "Però no és el mateix muntar un autobús des de Múrcia que organitzar el transport des de les Illes, on hauríem d’agafar avió o vaixell i potser dormir allà...", justifica. Ofereix, a canvi, la manifestació que organitzaran el mateix diumenge a les 12 h a la plaça d’Espanya. "Hem quedat a les 11.45 h a l’antic bar Cristal, fins llavors", convida.

"Facilitarem el transport a tothom qui puguem", va concedir Casado dijous, i acte seguit les seus es van mobilitzar per complir el manament. La planificació de la manifestació (que tindrà lloc a les 12 h) s’està fent igual que el govern andalús: entre el PP i Cs, amb el suport de l’extrema dreta. A Twitter, el PP ha llançat la campanya #YoVoy (que ha estat contestada per l’esquerra amb el lema #YoNoVoy), en una concentració que critica especialment la decisió del cap de l’executiu espanyol d’acceptar la figura del relator per al diàleg entre partits. Així, Casado ha cridat avui a acudir a la concentració "a favor de l'Espanya constitucional" i el futur de la nació davant els que "volen trencar-la i en front del govern, ostatge dels separatistes". "No heu de pagar res", ens diu qui atén el telèfon a Extremadura, i ens anima també a omplir Madrid: "Afiliat, simpatitzant o de la societat civil, això és per a tothom", promet.