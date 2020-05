Els comuns s'ofereixen per assumir temporalment l'alcaldia de Badalona mentre el PSC i Guanyem no arriben a un acord

Propostes fins a l'últim minut. Com era d'esperar, l'últim dia de negociacions a Badalona per aconseguir forjar una alternativa que barri el pas de l'alcaldia al líder del PP, Xavier Garcia Albiol, ha comportat l'arribada de propostes d'última hora per intentar desencallar una negociació que porta dies encallada. Aquest dilluns han sigut els comuns qui han fet el pas, proposant que l'ara alcaldessa accidental i líder del partit a la ciutat, Aïda Llauradó, sigui votada dimarts com a "alcaldessa provisional tècnica" mentre el PSC i Guanyem continuen negociant per arribar a un acord.

D'aquesta manera, interpreten els comuns, els grups progressistes impedirien que aquest dimarts al migdia Albiol assumís l'alcaldia, i guanyarien temps per seguir treballant en un acord que satisfaci totes les parts. Quan s'arribés a aquest acord, ha explicat Llauradó en roda de premsa, ella deixaria el càrrec i se celebraria un nou ple d'investidura per designar l'alcalde que haguessin pactat totes les forces progressistes.

"Si demà no arribem a cap acord, qui tindrà l'alcaldia serà el PP. Tenim dues opcions: o resignar-nos i haver fracassat, o donar-nos una altra oportunitat", ha argumentat la dirigent dels comuns, que ha defensat que, a més de guanyar temps per negociar, el seu nomenament permetria "mantenir la continuïtat" de les polítiques que estava duent a terme el govern municipal, format pel PSC i pels comuns.

Fonts del PSC han explicat a l'ARA que no s'oposen a aquesta proposta dels comuns sempre que obtingui l'aval de la resta de partits, un extrem que per ara no es produeix. "Per a nosaltres no serà que tanquem el pas a alternatives", han apuntat. Fonts de Guanyem, però, mantenen que només votaran la seva candidata, Dolors Sabater, que té previst comparèixer aquesta tarda en roda de premsa. En una entrevista amb l'ARA, Sabater ja explicava que no acceptarien vetos a la seva persona, i que posar la ciutat "en mans d'un govern feble només per frenar el PP pot ser contraproduent".