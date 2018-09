Una ofrena a Casanova que reivindica la llibertat dels presos

La tradicional ofrena al monument a Rafel Casanova ha començat puntual com cada any però els polítics que hi han participat han volgut subratllar que l'acte es fa en una situació excepcional. Tant el president del Parlament, Roger Torrent, com la portaveu del Govern, Elsa Artadi, i també l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el vicepresident del Govern, Pere Aragonés, han volgut reivindicar la pluralitat i el civisme de la festivitat de la Diada i de la societat catalana. Els quatre representants han tingut també un record pels presos i n'han exigit l'alliberament.

"La Diada d'avui és per tothom i per a tots, i tothom l'ha de viure com vulgui i amb qui vulgui, però amb democràcia, pau i civisme. Volem que tornin els presos i exiliats per solucionar aquest conflicte fent política", ha dit Torrent. Per la seva banda, Artadi ha denunciat que "el Govern legítim és a la presó i a l'exili", tot i que "avui els tenim més presents que mai".

Colau no ha volgut respondre preguntes dels mitjans i ha sigut contundent amb la demanda de llibertat: "Avui és la festa de Catalunya, la festa de tothom, la festa dels drets i les llibertats, la festa del país amb la seva diversitat. Però avui, com a càrrec institucional, he d'expressar el següent: Jordi Cuixart, un home de cultura i de pau, avui està a la presó, i com ell, altres líders polítics amb qui podem estar amb desavinença políticament, però avui no haurien d'estar a la presó".

El PSC també ha fet l'ofrena floral, encapçalat per Miquel Iceta, que considera la llibertat dels presos una condició impossible per asseure's a dialogar: "Res ha d'impedir el diàleg. Les dificultats a les que tots hem de fer front ens han de motivar a fer les coses millor. No posem condicions que facin impossible aquest diàleg". El PP, Ciutadans i la CUP no han participat en l'acte.