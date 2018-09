Una ofrena a Casanova que reivindica la llibertat dels presos

La tradicional ofrena al monument a Rafael Casanova ha començat puntual com cada any amb l'ofrena dels cossos de seguretat catalans i del president de la Generalitat, Quim Torra, acompanyat del seu govern. Els representants polítics que hi han participat, però, han volgut subratllar que l'acte es fa en una situació excepcional. Tant el president del Parlament, Roger Torrent, com la portaveu del Govern, Elsa Artadi, i també l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, han tingut un record per als presos i n'han exigit l'alliberament. També han volgut reivindicar la pluralitat i el civisme de la festivitat de la Diada i de la societat catalana.

540x306 Membres de la mesa i el president del Parlament, Roger Torrent, fan l'ofrena floral al monument a Rafael Casanova / PERE VIRGILI Membres de la mesa i el president del Parlament, Roger Torrent, fan l'ofrena floral al monument a Rafael Casanova / PERE VIRGILI

"La Diada d'avui és per a tothom i per a tots, i tothom l'ha de viure com vulgui i amb qui vulgui, però amb democràcia, pau i civisme. Volem que tornin els presos i exiliats per solucionar aquest conflicte fent política", ha dit Torrent. Artadi, per la seva banda, ha denunciat que "el Govern legítim és a la presó i a l'exili", tot i que "avui els tenim més presents que mai".

540x306 Colau fent l'ofrena floral al monument a Rafael Casanova / PERE VIRGILI Colau fent l'ofrena floral al monument a Rafael Casanova / PERE VIRGILI

Colau no ha volgut respondre a preguntes dels mitjans i ha sigut contundent amb la demanda de llibertat: "Avui és la festa de Catalunya, la festa de tothom, la festa dels drets i les llibertats, la festa del país amb la seva diversitat. Però avui, com a càrrec institucional, he d'expressar el següent: Jordi Cuixart, un home de cultura i de pau, avui és a la presó, i com ell, altres líders polítics amb qui podem estar amb desavinença políticament però que avui no haurien de ser a la presó".

540x306 Una nombrosa delegació del PSC, amb Miquel Iceta al capdavant, fa l'ofrena floral al monument a Rafael Casanova / PERE VIRGILI Una nombrosa delegació del PSC, amb Miquel Iceta al capdavant, fa l'ofrena floral al monument a Rafael Casanova / PERE VIRGILI

En canvi, Miquel Iceta, que ha encapçalat l'ofrena del PSC, considera la llibertat dels presos una condició impossible per asseure's a dialogar: "Res ha d'impedir el diàleg. Les dificultats a què tots hem de fer front ens han de motivar a fer les coses millor. No posem condicions que facin impossible aquest diàleg".

La mesa del Parlament, l'Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona han sigut els primers els primers a fer l'ofrena, que han continuat les representacions d'ERC, el PSC, JxCat, Demòcrates, Units per Avançar i els comuns. Artur Mas i Neus Lloveras han encapçalat la delegació del PDECat.

540x306 Una representació del PDECat, amb el president del partit, David Bonvehí, Artur Mas i Neus Munté al capdavant, fan l'ofrena floral al monument a Rafael Casanova / PERE VIRGILI Una representació del PDECat, amb el president del partit, David Bonvehí, Artur Mas i Neus Munté al capdavant, fan l'ofrena floral al monument a Rafael Casanova / PERE VIRGILI

Una de les ofrenes més significatives ha sigut la d'Òmnium, encapçalada per Marcel Mauri, que ha fet recordar als assistents l'absència de Jordi Cuixart. Mauri ha ha dirigit un missatge al president del govern espanyol: "Avui li diem a Pedro Sánchez que està a les seves mans acabar amb aquesta situació i arreglar aquest conflicte, que és polític, i que ha de tenir una solució política". Una representació de l'ANC, encapçalada pel vicepresident de l'entitat, Josep Cruanyes, també ha fet l'ofrena floral al monument a Rafael Casanova.

540x306 Una delegació d'Òmnium Cultural, amb el vicepresident Marcel Mauri amb capdavant, fa l'ofrena floral. Els acompanyen un grup de grallers. Se senten crits de “fora fora” a un grup de gent amb símbols feixistes Una delegació d'Òmnium Cultural, amb el vicepresident Marcel Mauri amb capdavant, fa l'ofrena floral. Els acompanyen un grup de grallers. Se senten crits de “fora fora” a un grup de gent amb símbols feixistes

El PP, Ciutadans i la CUP no han participat en l'acte. Sí que ho ha fet Arnaldo Otegi, que ha encapçalat la comitiva d'EH Bildu, amb un llaç a la solapa. També han fet ofrena els sindicats UGT i CCOO i els clubs de futbol del Barça i l'Espanyol.

Incidents aïllats

540x306 Flor de PxC, a l'ofrena / ARA Flor de PxC, a l'ofrena / ARA

Abans de començar l'acte, hi ha hagut tensió amb un grup de representants de Plataforma per Catalunya (PxC) i un altre del Moviment Identitari Català (MIC). Prop d'un centenar de persones els han fet fora a crits de "Fora feixistes dels nostres barris" i han hagut de ser escortats pels Mossos d'Esquadra. Durant l'ofrena, s'ha produït una escena semblant quan u n representant de l'Assemblea Nacional de Joves Independentistes ha llançat a terra la flor que representants de PxC amb una bandera espanyola havien deixat a l'ofrena. Una agent dels Mossos d'Esquadra l'ha tornat a posar al seu lloc.