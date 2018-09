Els partits reivindiquen l'1-O en l'ofrena al Fossar de les Moreres

L'ofrena floral al Fossar de les Moreres, on reposen les restes dels caiguts en la defensa de Barcelona, l'any 1714, que s'ha fet aquesta nit en la vetlla de la manifestació de la Diada, està carregada de simbolisme des que el 2014 el llavors president Artur Mas va convocar per primera vegada els actes oficials del Govern en aquest lloc de culte on fins llavors s'havien fet mobilitzacions extraoficials.

En l'acte d'ahir, els partits van fer-se sentir marcant perfil propi després de la marxa per la llibertat que mantenir un to més neutral, sense parlaments dels polítics. Va arrencar el primer discurs Eduard Pujol, de JxCat: "Els que som aquí som fills de l'1-O", va dir, "hem de ser tots, perquè aquest és la Diada de la presó, l'exili i la memòria, el món ens comptarà". També va llegir una carta de Jordi Sànchez, que va situar el judici als dirigents independentistes empresonats com el "moment per denunciar les injustícies de l'Estat" però també "per proclamar amb veu clara i alta que mai renunciarem al dret d'autodeterminació ni de formar un Estat independent en forma de República". "No esteu sols", van respondre els al seu discurs els assistents a l'acte, prop de dues-centes persones amb una actitud festiva i pacífica.

"Nosaltres som aquells venim de lluny, que davant el setge de Barcelona ja hi érem", ha dit al seu torn la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà. I ha recordat també l'1-O: "Aquell dia ens van manllevar a hòsties l'alegria ingent d'una victòria", ha dit, "però nosaltres aquell dia vam votar com sempre i vam votar com mai". "Som el puny alçat de la paraula, el crit que canviarà per sempre el rumb de la història, un poble que s'aixeca cada vegada que fa falta, una nació que no tremola i trempa ànsies de llibertat", ha sentenciat la consellera, provocant ovacions entre el públic.

Per la seva banda, tant Neus Munté (PDECat) com Alfred Bosch (ERC) han volgut presentar-se com l'opció de vot independentista a l'alcaldia de Barcelona, amb les properes municipals a la cantonada. "Reivindiquem els nostres drets, no reclamem privilegis, ni tractes de favor", ha afirmat Munté, a qui ha presentat el portaveu de JNC i diputat al Congrés, Sergi Miquel: "Volem recuperar allò que és nostre i que ens correspon, que ens van arrabassar per la força". "I ho fem sempre des dels valors de la pau, el civisme i la democràcia", ha asseverat. En el mateix sentit, ha rebutjat categòricament que "s'assenyali com a violent" l'independentisme -i, per extensió, els líders independentistes acusats de rebel·lió. "La violència, absolutament inadmissible, la practiquen d'altres", ha dit: "Prou impunitat, prou atacs als nostres símbols, ja n'hi ha prou d'actituds feixistes que haurien d'avergonyir tots aquells que es creuen demòcrates". Munté també ha carregat contra Ada Colau per la polèmica sobre el peveter del Fossar de les Moreres i ha ironitzat: "Afortunadament, avui està encès".

Al seu torn, Bosch ha reivindicat que "l'Onze de Setembre és per aquells que malgrat tot s'aixequen i tornen a començar. Això hem d'aprendre de 1714", ha asseverat, i ha recalcat que "ens redreçarem, lluitarem i guanyarem". En el mateix sentit s'ha expressat la parella de l'exconseller d'Exteriors Raül Romeva, Diana Riba, que ha afirmat que "la resposta al moment que vivim només pot basar-se en una solidaritat ferma, creixent però integradora". "Aquesta és la immensa majoria de la societat catalana, i hem d'aconseguir estructurar-la", ha sentenciat. També han assistit a la cerimònia el president del Partit Demòcrata, David Bonvehí, i la vicepresidenta, Míriam Nogueras, en un acte presentat per la presidenta d'ERC-Barcelona Vella, Marian Gassol.

L'ofrena ha acabat, finalment, amb una acció de Joves del Jovent Republicà (les joventuts d'ERC), que han estriptat fotografies de Felip V i de l'article 155 i han exhibit pancartes per la llibertat de presos i exiliats, recordant-los a tots.