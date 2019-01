Els vaivens de Ciutadans sobre la llei de violència de gènere

Després de les crítiques rebudes per haver carregat contra la llei de violència de gènere, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha replicat aquest dijous a Cs que la seva proposta s’assembla molt al que plantejava el partit taronja fa uns anys. "La 'veleta' taronja", ha etzibat el president del partit d'extrema dreta, que ha publicat la captura d'un Pacto nacional contra la violencia de género: Para promover una Ley Contra la Violencia Intrafamiliar #AcuerdoReformas — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 24 de febrero de 2016 " target="_blank" rel="noopener">tuit de Cs del 2016 en què demanava un "pacte nacional contra la violència de gènere” i la promoció d’una llei "contra la violència intrafamiliar" –semblant al que proposa Vox actualment en el seu programa.

Sobre el tema en cuestión, VOX propone sustituir las leyes de ideología de género, que no protegen a la mujer, y persiguen al hombre solo por serlo, por una ley contra la violencia intrafamiliar. Es decir, lo mismo que proponía la veleta naranja no hace mucho.⬇️ pic.twitter.com/lTJgCNqy2Q — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 3 de enero de 2019

El 2015, Cs plantejava en el seu programa electoral per a les generals que es modifiqués l’actual llei de violència de gènere per "acabar amb la asimetria penal per qüestió de sexe i la ineficàcia de la mateixa llei". "Pensem que homes i dones, i en definitiva totes les persones, s'han de veure com a iguals, amb el mateix valor i els mateixos drets i tractament jurídic", recollia el text amb què es van presentar a les eleccions generals: "És un pas fonamental per acabar amb la violència de gènere, amb qualsevol mena de violència i amb tota forma de discriminació".

De fet, el partit taronja també va presentar el 2015 diverses esmenes a una proposició sobre violència de gènere al Parlament andalús. El text, que pretenia aprovar un "acord social, polític i institucional contra la violència de gènere", estava impulsat pel partit socialista. Ciutadans proposava substituir les mencions a la "violència contra les dones" o de "gènere" pel terme "violència en qualsevol de les seves manifestacions". El PSOE no va acceptar les esmenes, però tot i això Cs hi va acabar votant a favor i el text es va acceptar per unanimitat.

Actualment Ciutadans ja no defensa aquest posicionament. De fet, el 2017 Cs va votar a favor d'un pacte d'estat contra la violència de gènere, que també incloïen al seu programa electoral del 2016. El líder de Ciutadans, Albert Rivera, va rebutjar ahir a Twitter els plantejaments de Vox, i va treure pit d'aquest pacte: "Lluitar contra la violència masclista amb recursos i mesures perquè ningú abusi de la dona no és una opció, és una obligació per a tots", va sentenciar.