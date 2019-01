L’oposició veu privilegis per a Catalunya

Una de les conseqüències més evidents del Procés ha sigut el desacomplexament de la dreta espanyola a l’hora d’atiar l’enfrontament territorial entre Catalunya i la resta de l’Estat. I amb els pressupostos espanyols del 2019, que Pedro Sánchez vol aprovar amb suport, de moment poc probable, dels independentistes, aquesta tendència ha arribat a un nou màxim. La millora de les previsions d’inversió en infraestructures a Catalunya que preveuen els comptes de l’Estat, presentats dilluns al Congrés, va posar en peu de guerra sobretot el PP i els seus dirigents territorials, que van acusar Sánchez d’estar premiant el president de la Generalitat, Quim Torra, en lloc de castigar-lo amb un 155 sine die com, segons ells, es mereix. Tot plegat mentre es perjudica, asseguren, altres comunitats.

Diversos dirigents populars van lamentar-se dimarts de l’augment de les inversions a Catalunya, tot i que són partides que no tenen res a veure amb el Procés i que afecten totes les comunitats, com ara les inversions en carreteres i trens. El relat, apuntalat per mitjans afins com l’ Abc, que presentava en portada un mapa d’Espanya retocat, amb focs artificials sortint de Catalunya i el titular “El colpisme té premi”, passava per presentar els comptes com a injustos per a tots els territoris espanyols excepte Catalunya, malgrat que la inversió prevista és inferior a l’aportació del PIB català, i es col·loca per tant per sota del que marca l’Estatut, incomplint la promesa inicial que havia fet l’executiu socialista. Tot plegat va obligar el govern espanyol a sortir a assegurar que els comptes no contenen un “tracte de favor amb Catalunya”, en paraules de la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, en una entrevista a la Cadena SER.

Entre els barons populars que van lamentar-se per l’increment de la inversió a Catalunya hi va haver el de la Comunitat de Madrid, Ángel Garrido, que va afirmar que els comptes serviran perquè “els madrilenys financin de la seva butxaca l’independentisme”. En aquest diagnòstic hi va coincidir el president gallec, Alberto Núñez Feijóo, que va presentar una Galícia que “perd” davant “l’independentisme català”. En el mateix joc d’antagonismes va entrar el president de la Rioja, José Ignacio Ceniceros, que va demanar explicacions al president espanyol per “regar de milions el separatisme català”.

“A aquella comunitat que té un govern independentista i que ha incomplert reiteradament el dèficit se li incrementa un 70% les inversions, mentre que es redueixen a les comunitats autònomes o regions que compleixen l’objectiu de dèficit i que, a més, mostren un clar respecte per la Constitució espanyola”, va afirmar el portaveu del PP al Parlament Europeu, Esteban González-Pons, que li preguntarà a Sánchez sobre el tema avui en una sessió a Estrasburg en la qual participarà el president espanyol.

Les demandes de Torra

No serà l’única vegada que Sánchez hagi de respondre sobre aquest presumpte tracte de favor, si tira endavant la citació al Senat que van anunciar ahir els populars -que tenen majoria absoluta a la cambra alta- per explicar els seus acords amb Quim Torra. Els populars posen el focus en el text de peticions que el president de la Generalitat va presentar a Sánchez en la reunió del 20 de desembre, i el vinculen amb el disseny dels pressupostos generals de l’Estat. Segons el portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó, resulta “transcendent” que Sánchez expliqui “quines són les exigències de Torra”, informa Europa Press. “Tret que declari aquest document secret oficial, Sánchez té l’obligació d’informar els espanyols de si l’aprovació dels pressupostos generals de l’Estat passa per atorgar noves concessions als seus socis independentistes”, va recalcar el portaveu popular.

Les patronals catalanes aposten per l’aprovació tot i l’incompliment “crònic” en inversions

Pimec

La patronal catalana de petites i mitjanes empreses va “ insistir en la necessitat d’aprovar els pressupostos” i que aquests pressupostos “posin una especial atenció en les infraestructures i seu el grau d’execució efectiu”. A més, va exigir més suport per al teixit productiu, sobretot pimes i autònoms.

Cambra de Contractistes d’Obres

El president de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC), Joaquim Llansó (a la foto), va alertar ahir de l’incompliment “crònic” per part dels governs centrals de les inversions previstes en els pressupostos generals de l’Estat. Llansó va recordar que la inversió de l’Estat liquidada els últims 10 anys tot just arriba al 74% del que s’havia pressupostat, tot i que va afegir que seria bo que s’aprovessin els comptes tant de l’Estat com de la Generalitat.

Airef

L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) va considerar “molt semblant” l’orientació de la política fiscal dels pressupostos comparada amb anys anteriors, ja que manté un to “neutral”. A més, adverteix que continua pendent solucionar els problemes de dèficit estructural.