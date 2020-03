L'ordenació de JxCat queda congelada pel covid-19

L'ordenació de JxCat, congelada. Quan arribava al seu punt final la negociació entre Jordi Sànchez, president de la Crida, i David Bonvehí, líder del PDECat, l'emergència sanitària els ha obligat a ajornar-la. Les últimes converses entre els dos dirigents es van produir el 12 de març, segons ha explicat aquest dilluns el portaveu del Partit Demòcrata, Marc Solsona. Des de llavors, no n'hi ha hagut més. De fet, Sànchez està tancat a Lledoners des que es va decretar l'estat d'alarma i, com la resta de presos polítics, està passant el confinament al centre penitenciari.

En una roda de premsa a través de videoconferència, Marc Solsona ha assegurat que "no és el moment" d'abordar aquest debat en plena emergència sanitària. "Ningú entendria que en aquesta situació ara parléssim de l'endreça del nostre espai", ha dit, i ha defugit també pronunciar-se sobre en quin estat van quedar les negociacions. "Està en standby", ha acabat.

El PDECat reforça Marc Solsona de cara a l'ordenació de JxCat

Tampoc ha volgut donar un calendari per reprendre les converses, ja que dependrà, ha dit, de quina és l'evolució de la pandèmia del covid-19, les restriccions i les conseqüències econòmiques i socials dels contagis i el confinament. "Hem de centrar tots els esforços en combatre el coronavirus", ha reiterat el portaveu del Partit Demòcrata, després d'una reunió de la direcció del partit a través de videoconferència.

En relació a quin ha de ser el calendari electoral a Catalunya, ha dit que li pertoca al president de la Generalitat, Quim Torra, decidir-ho, malgrat que totes les fonts veuen improbable que les eleccions puguin ser abans de l'estiu.

Entre la primera setmana de febrer i l'última de març, les converses es van succeir a la presó i a Waterloo per constatar la distància de posicions i abocar l’espai fins i tot a una ruptura: Puigdemont i Sànchez apostaven per fer un nou partit polític, mentre que el PDECat mantenia que volia subsistir com a organització i oferia una coalició com a solució. De fet, el Partit Demòcrata ha celebrat aquest dilluns la primera reunió telemàtica amb tota l'executiva i fonts de la formació afirmen que han tractat "temes del dia a dia" i que no han pres cap decisió en relació a Junts per Catalunya, tal com ha dit Solsona públicament.