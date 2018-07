L'origen del vídeo contra la llista de Sáenz de Santamaría apunta a l'entorn de Pablo Casado

La difusió del vídeo anònim contra la llista de la candidata Soraya Sáenz de Santamaría apuntaria a l'entorn de l'altre aspirant a dirigir el Partit Popular, Pablo Casado. Així ho acredita 'Eldiario.es' després de seguir el rastre del material audiovisual que es va distribuir divendres passat.



Malgrat que Casado va afanyar-se a desmentir qualsevol vinculació amb el vídeo, assegurant que la principal perjudicada és la seva candidatura, el digital hauria trobat una persona que estaria fent de "mur de contenció" per frenar la filtració de l'origen del vídeo. Pedro Mouriño, empresari gallec vinculat a l'entorn d'Aguirre i que es defineix com a "amic de Casado i compromissari de la seva candidatura", va compartir el vídeo divendres cap a les nou del matí. Gairebé quatre hores abans que fos publicat a través dels mitjans de comunicació.

Mouriño, exdirigent de les Noves Generacions i precandidat a unes primàries pel PP a Santiago de Compostel·la el 2008, nega al diari cap relació amb el vídeo però reconeix que el va rebre quan encara no havia sortit a la llum. De fet, també afirma que el va "compartir en un àmbit privat". No obstant això, prefereix no revelar qui va facilitar-li l'arxiu. "No comprometré ningú", reitera.



De moment, encara ningú no ha reivindicat l'autoria del vídeo que ha sacsejat la cursa a la presidència dels populars. Així, mentre que Sáenz de Santamaría exigia una investigació per esbrinar d'on prové l'arxiu, el president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, afirmava que "no l'havia fet ningú del PP". Una afirmació que, si les investigacions d''Eldiario.es' fossin certes, esdevindria paper mullat a només cinc dies del congrés extraordinari del PP.