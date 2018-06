Els ‘outsiders’ del PP insinuen una tupinada

El PP ha repetit fins a l’extenuació que és el partit amb més afiliats d’Europa. Basaven l’afirmació en un teòric cens de més de 860.000 militants que el procés de primàries obert per a la successió de Mariano Rajoy ha fet saltar pels aires. El comitè organitzador del congrés extraordinari que el partit celebrarà a finals de juliol va fer públiques ahir les llistes dels inscrits per votar en la primera volta de l’elecció del nou líder i en la dels compromissaris, i els militants amb dret a vot seran només 66.384. Un 7,6% del teòric cens total, que segons diverses fonts populars consultades és, en realitat, irreal, ja que no ha estat netejat mai en trenta anys d’història i inclou des de morts fins a persones que fa dècades que no paguen la quota. Però la baixíssima xifra d’inscrits ha posat la mosca rere l’orella a alguns candidats a les primàries, especialment els que no tenen control de l’aparell, que ahir van insinuar una tupinada en el procés d’inscripció.

Els estatuts del partit estableixen que els que vulguin votar el nou líder en una primera volta que després ha de rebre la confirmació dels avals en el congrés s’han d’apuntar en una llista d’inscrits. El termini per fer-ho finalitzava divendres passat, però fonts de la candidatura de Pablo Casado i de la de José Ramón García Hernández -amb menys ascendència entre els quadres mitjans del partit- van afirmar ahir que en el procés s’havien donat facilitats als afiliats pròxims a determinades candidatures i s’havien posat traves als que no ho són. I tot i que no van voler assenyalar directament a ningú, donaven a entendre que era María Dolores de Cospedal, actual secretària general del partit, qui estava darrere dels moviments.

El PP té 25.000 càrrecs públics a tot Espanya. Això vol dir que en total votaran poc més del doble d’aquestes persones, la majoria de les quals tenen vida activa dins de l’organització, i per tant aniran a votar. “Són els càrrecs públics i les seves parelles, i a qui votaran si no a qui els ha posat a les llistes?”, deia a l’ARA una font pròxima a Casado. El mateix candidat va dir, en una atenció als mitjans al Congrés de Diputats, que amb aquestes dades “acabaran votant els que són més pròxims a l’organigrama i que són més sensibles a les pressions que sabem que s’estan produint”. Cospedal va mantenir un control ferri de l’aparell i de la confecció de llistes i és per això que, un cop vist el nombre total de votants, els candidats outsiders es veuen amb menys possibilitats.

En el cas de l’altra candidata amb possibilitats, Soraya Sáenz de Santamaría, l’ascendència entre els quadres mitjans no és tan evident com amb Cospedal, però també ha tingut un pes important en la distribució de càrrecs públics gràcies al domini de l’administració de l’Estat. Per això, ahir la reacció a la publicació de les xifres de participació va ser diferent en funció de la candidatura. Cospedal va defensar que les regles no es poden canviar “a la meitat del partit” i que, per tant, no hi ha lloc per a cap modificació per fer que la participació sigui més alta. A més, va justificar la baixa participació pel poc temps amb què es va convocar el congrés, i va dir que la xifra era “totalment suficient” per tirar endavant el procediment. Casado, en canvi, va dir que caldria permetre que els afiliats poguessin inscriure’s fins al mateix dia 5, que és quan està prevista la votació. Santamaría es va situar en un terreny intermedi i José Ramón García Hernández va demanar directament que s’aboleixi l’obligació d’inscriure’s i puguin votar tots els afiliats al corrent de pagament de les quotes.

Reunió divendres

El comitè organitzador del congrés té prevista una reunió amb l’equip dels candidats per a aquest divendres, i serà allà on s’elevaran les propostes. El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo -que controla l’aparell en absència de Cospedal per la campanya-, ja va insinuar, però, que no tenen intenció d’introduir modificacions.

Sigui com sigui, el procés de primàries que ha obert el PP ha servit per desmuntar el mite del nombre d’afiliats del partit, i se saldarà amb una xifra de participació molt inferior a la que han tingut consultes d’altres formacions a Espanya, com les de Podem o les primàries del PSOE, que es van situar en una forquilla d’entre 150.000 i 200.000 participants. “Això és perquè saben que el partit no està en perill i no s’hi apunten”, defensava ahir el portaveu parlamentari del PP, Rafael Hernando. Tot i així, ahir alguns candidats es van comprometre a fer neteja del cens si guanyen.

A anys llum del PSOE i de Podem

La xifra d’inscrits suposa només un 7,6% dels teòrics afiliats. Per inscriure’s, els afiliats havien d’anar a la seu local del partit i en cas que no estiguessin al corrent de les quotes pagar 20 euros.

En la votació sobre la continuïtat de Pablo Iglesias i Irene Montero pel cas del xalet hi van votar 188.000 persones, 128.300 a favor i 59.224 (gairebé els mateixos que el total del PP) en contra.

En les primàries que van portar Pedro Sánchez a la secretària general del PSOE contra Susana Díaz hi van votar gairebé 150.000 persones, el 80% del cens dels socialistes, amb 190.000 militants.