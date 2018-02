"Els cinc països del Sahel són Mauritània, Mali... el Txad?": el nou lapsus de Rajoy

Rajoy ha tornat a quedar-se en blanc en una roda de premsa prèvia a una conferència sobre el Sahel a Brussel·les, en què ha intentat enumerar els països que formen la zona. "Els cinc països del Sahel són: Mauritània, Mali... el Txad? Sí?", ha preguntat als periodistes, que l'han ajudat a acabar amb "el Níger i Burkina Faso".

El president del govern espanyol ha anunciat avui que Espanya destinarà més de 100 milions d'euros d'ajuda al desenvolupament per combatre la pobresa als països del Sahel i donarà suport logístic de transport a la força conjunta de 5.000 efectius de Mali, el Txad, Mauritània, Burkina Faso i el Níger per combatre el terrorisme i el crim organitzat a la zona. Ha recordat que el Sahel és "una de les zones més pobres del món" i que viu una situació de seguretat "molt complicada", però ha assegurat que els països de la UE estan fent "un esforç per ajudar aquests països" a millorar la seguretat i el desenvolupament.