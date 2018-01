El paradigma Netflix

La Moncloa ha descobert que no en té prou imposant-se amb la realitat dels fets (no hi ha independència i els seus impulsors estan empresonats o bé a l’exili) sinó que necessita també guanyar cada batalla que l’independentisme li planteja en l’àmbit del relat. Ho podríem anomenar paradigma Netflix. Rajoy voldria que la sèrie del Procés s’hagués acabat ja, però ves per on que els guionistes se les empesquen per insuflar vida a la trama amb capítols, com el de Dinamarca, on el personatge Puigdemont surt guanyador. I això fa que la seva victòria sigui relativa, perquè fins que a la pantalla no apareix el The end definitiu la sèrie no acaba i el suspens es manté temporada rere temporada. És això el que els posa frenètics. I d’aquí la necessitat que tenen de matar el personatge Puigdemont.