La dona de Sánchez, contagiada de coronavirus

La dona del president espanyol, Begoña Gómez, ha donat positiu en la prova de coronavirus. Tant Pedro Sánchez com Gómez es troben bé i resten instal·lats a a Moncloa, des d'on segueixen les mesures de prevenció establertes.

Gómez ha donat positiu en les proves que al llarg d'aquesta setmana s'està fent als membres del govern espanyol i als col·laboradors més pròxims a Pedro Sánchez. També ha sigut en el marc d'aquestes proves que les ministres de Política Territorial i Funció Pública, Carolina Darias, i la d'Igualtat, Irene Montero, van donar positiu de coronavirus. Les dues es troben en el seu domicili i el seu estat de salut és bo.

Montero no fa cap compareixença pública des que va donar positiu

La ministra Irene Montero ja no va participar dimecres en la reunió preparatòria del consell de ministres per perfilar el pla de xoc econòmic contra el coronavirus. De fet, no havia fet cap compareixença pública des de diumenge, quan va participar en la marxa del 8-M a Madrid i va animar públicament totes les dones a fer-ho.



El Congrés, paralitzat



La Covid-19 ha paralitzat la política espanyola: el Congrés ha suspès els plens aquesta setmana durant quinze dies, tot i que se celebrarà una votació per via telemàtica el 24 de març de mesures urgents. Tampoc és clar si se celebraran les eleccions a Galícia i el País Basc previstes per al 5 d'abril perquè la campanya s'hauria de produir en plena etapa de contenció reforçada. Podem i Ciutadans també han suspès els congressos per renovar les cúpules. El Parlament de Catalunya encara no ha paralitzat l'activitat però ho debatrà demà divendres.

El primer polític en anunciar que havia donat positiu va ser el número dos de Vox, Javier Ortega Smith. Dimecres el van seguir dos diputats més del seu partit, un d'Andalusia –que també ha suspès l'activitat parlamentària– i la portaveu del partit ultra a les Corts Valencianes, i tot seguit el president del partit d'extrema dreta, Santiago Abascal. S'hi va sumar l'anunci de l'expresidenta del Congrés i exministra de Sanitat, l'actual diputada del PP Ana Pastor, que està aïllada a casa i evoluciona favorablement.