Els grups estudien la creació d'una comissió específica sobre el Covid-19 al Congrés

Tot i que en un primer moment s'havia deixat en mans de la comissió de sanitat, considerant la pròrroga de l'estat d'alarma que es votarà demà al Congrés, diversos grups parlamentaris es plantegen la possibilitat de crear una altra comissió de seguiment de la pandèmia a la cambra baixa. Així ho han confirmat fonts de quatre grups parlamentaris a l'agència Efe, tot i que els detalls sobre la composició i les funcions de la comissió no estan encara tancats. Amb tot, no només faria un seguiment de la crisi sanitària, sinó també dels seus efectes en l'àmbit econòmic o de seguretat, així com en el de la ciència.

La portaveu del PP al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, ja va defensar aquesta iniciativa en la junta de portaveus que va tenir lloc la setmana passada, informa l'agència, però la seva proposta no va prosperar, ja que altres parlamentaris consideraven que la comissió de sanitat ja feia aquesta tasca. No obstant això, el grup socialista vol ara abordar de nou la creació d'aquest instrument després d'haver-ho plantejat a Unides Podem, que també hi estaria d'acord. Així, des d'Unides Podem es pretén que la presidència de la comissió no recaigui en un grup que pugui fer-la servir com a altaveu d'oposició al govern. La comissió s'hauria de posar en marxa demà a la junta de portaveus, abans que la cambra baixa voti la pròrroga de l'estat d'alarma.

Vox reclama la retirada de les competències a Catalunya

El consell de ministres ha aprovat avui sol·licitar la pròrroga de l'estat d'alarma fins a l'11 d'abril, inclòs, però sense proposar noves restriccions respecte a les que ja s'estan implementant. Mentre que el PP, Ciutadans i el PNB van anunciar ahir el seu suport a la pròrroga, JxCat ha avançat que, com ERC, s'abstindrà en la votació: tot i estar d'acord en la pròrroga de l'estat d'alarma, la diputada Laura Borràs considera que és "insuficient" i ha d'incloure "el confinament de Catalunya".

Al seu torn, Vox ha enviat al grup socialista un paquet de propostes que vol sotmetre a votació demà perquè s'apliquin durant la pròrroga de l'estat d'alarma, entre les quals hi ha prendre a Catalunya totes les seves competències autonòmiques. A més, demana que la tramitació d'indults quedi suspesa durant aquest període. Tot i considerar que les comunitats autònomes han de tenir cert marge per poder aplicar les mesures que imposi el govern espanyol, la formació d'extrema dreta creu, en canvi, que en el cas de Catalunya les competències han de quedar en mans de Pedro Sánchez.

Per la seva banda, el BNG demana el confinament total de les àrees més afectades pel Covid-19, com Madrid i Catalunya, i que s'aturi l'activitat econòmica no essencial. El diputat Néstor Rego ha presentat propostes en un comunicat recollit per Europa Press. El BNG també reclama el blindatge de les zones menys afectades per la malaltia, com Galícia. D'altra banda, vol "revertir el procés de centralització" que suposa la declaració de l'estat d'alarma. A part de la pròrroga de l'estat d'alarma es votaran tres decrets amb mesures per pal·liar els efectes del Covid-19.

Poc més de 40 diputats al Congrés

Només 44 parlamentaris seran demà al ple: 306 diputats del Congrés han sol·licitat el vot telemàtic. La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ja havia proposat que només acudissin al ple una representació de la mesa i els oradors dels grups parlamentaris que haguessin d'intervenir. Dissabte passat es va tancar el termini habilitat per sol·licitar el vot a distància: 306 diputats ho han demanat i ja estan votant els decrets llei. Tenen fins demà a les 10 h per fer-ho.

Entre els diputats amb intenció d'assistir a la cambra hi ha onze parlamentaris del PSOE, nou del PP, set d'Unides Podem i set de Vox, incloent-hi el líder de la formació, Santiago Abascal, que ja té l'alta mèdica després d'haver superat el coronavirus. En la resta de grups, Gabriel Rufián representarà els tretze diputats d'ERC, Aitor Esteban els sis del PNB i Mertxe Aizpurua els cinc de Bildu. No hi haurà ningú de Cs, que havia insistit que el ple se celebrés exclusivament de manera telemàtica, cosa que no està prevista en el reglament. Tampoc de JxCat, mentre que per al grup plural només hi aniran Íñigo Errejón (Més País), Joan Baldoví (Compromís) i Néstor Rego (BNG). Al grup mixt hi seran Sergio Sayas (UPN), Mireia Vehí (CUP), Isidro Martínez (Fòrum Astúries) i Tomás Guitarte (Terol Existeix).