Els parlamentaris europeus amics de Catalunya s'organitzen per exigir la llibertat dels presos i exiliats

La voluntat d'internacionalització del procés no s'atura sinó tot al contrari. Com més s'acosta la data –encara indefinida- dels judicis del procés, més creix la necessitat entre els grups independentistes de cridar l'atenció a l'exterior en recerca de suports davant un judici que ja anticipen poc imparcial. Per això, la Plataforma de Diàleg UE-Catalunya ha impulsat la creació d'una xarxa de grups parlamentaris amics de Catalunya en l'àmbit europeu i han signat un manifest en què reclamen l'alliberament immediat dels presos polítics i el retorn dels exiliats.

"Estem profundament preocupats per la resposta repressiva d'Espanya davant una crida legítima i democràtica d'una majoria significativa de ciutadans catalans i institucions, preocupats per l'augment de l'agressivitat i la retòrica nacionalista de certs grups polítics i mitjans a Espanya", comença el manifest que han presentat aquest dimarts al Parlament Europeu.

Qui són els signants? Doncs són bona part dels parlamentaris que ja formen part de la plataforma "Diàleg UE-Catalunya". L'han signat el portaveu d'aquesta plataforma, Ivo Vajgl, eurodiputat per Eslovènia; Peter Luykz, Jan Van Esbroeck i Ward Kennes, representants del grup parlamentari flamenc amic de Catalunya; Hywel Williams, del parlament britànic; Artur Talvik, d'Estònia; i Magni Arge, de Dinamarca.

Durant la presentació, en la qual també han assistit els eurodiputats catalans, Josep Maria Terricabras, Ramon Tremosa i Jordi Solé, també hi ha estat present el vicepresident primer del Parlament de Catalunya, Josep Costa. Tots els parlamentaris europeus han coincidit en la necessitat de conscienciar en l'àmbit internacional i, sobretot, europeu, de la situació d'injustícia que es viu a Espanya. "És un escàndol que els líders europeus, els líders polítics i certa premsa europea mantingui el silenci d'avant aquesta situació", ha dit el portaveu de la plataforma, Ivo Vajgl.

Preocupació per les garanties durant el judici

La decisió de crear aquesta xarxa també neix de la necessitat de despertar consciències com més s'acosta el judici del procés. Els signants del manifest han mostrat la seva preocupació per l'estat de salut de la justícia espanyola i, de fet, un dels punts firmats recull la seva preocupació per la politització de la justícia a Espanya. Un dels objectius recollits al document és: "Emfatitzar la importància de la separació de poders per tal de lluitar per la justícia i en contra de l'abús del poder polític".

La xarxa té aquest objectiu entre d'altres, com demanar a les institucions europees que facin de mediadores en un conflicte que consideren de "clara dimensió europea" o demanar el respecte al dret d'autodeterminació a Catalunya. Però a curt termini un dels principals objectius és vigilar el procés judicial. El president de la plataforma ha explicat que com que encara no hi ha data fixada no podia avançar quines són les properes accions però sí que han deixat clar que "vigilaran" els judicis per denunciar que no es tracta d'un judici just.