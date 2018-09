Els comuns animen a participar a l'Onze de Setembre per "fer avançar Catalunya"

El grup parlamentari de Catalunya en Comú - Podem ha fet una crida a participar a l'Onze de Setembre per "fer avançar Catalunya" i construir, així, un país "feminista, amb justícia social i ambiental" i on els drets i llibertats "no siguin mai més vulnerats". En un comunicat, els comuns defensen la Diada com una "data assenyada per a un espai catalanista i d'esquerres" com el seu. Per això volen que aquest dimarts sigui "d'objectius compartits" i que mobilitzi "la majoria de la ciutadania d'un país mestís i divers".

En aquest context, el grup parlamentari dels comuns participarà en els actes institucionals de la Diada "que tenen voluntat de representar la pluralitat" de l'espai. Seran a l'acte de lliurament de la Medalla d'Honor del Parlament a les 19 h i s'afegiran a l'acte institucional del Govern un cop arribi a la plaça de Sant Jaume, sense passar pel Born. La resta de grups de l'oposició no participaran a cap dels actes institucionals de la Diada.

Catalunya en Comú - Podem assegura que aquesta és una Diada "inusual", en primer lloc a causa de l'existència de "presos polítics", "un fet que no pot ser normalitzat" i l'alliberament dels quals han tornat a demanar, i, en segon, del canvi de govern a l'Estat, que obre "un nou escenari d'esperança perquè Catalunya pugui avançar socialment i políticament", insisteixen.

Per tot plegat, els comuns apunten que l'estat autonòmic "està esgotat" i asseguren que la via unilateral "ha fracassat". Per això defensen una "proposta nacional inclusiva des del diàleg i el sentit comú, que permeti desbloquejar l'actual conflicte polític; el reconeixement del dret de Catalunya a decidir lliurement el seu futur i l’aposta per un republicanisme real".

Els comuns asseguren que el curs polític que s'inaugura aquest setembre estarà marcat pel "repte" de mantenir viu "l'esperit reivindicatiu i l'onada de lluites als carrers". Així, asseguren que la formació "s'hi compromet activament, i reconeix a aquests col·lectius organitzats la legitimitat per marcar l’agenda que ha de guiar l'acció institucional".

En paral·lel reclamen al Govern "mesures institucionals urgents" per "reprendre l'activitat" al Parlament i que "deixi de desatendre les necessitats urgents de la gent". També exigeixen al govern de Pedro Sánchez que retiri els recursos al Constitucional contra diverses lleis catalanes.