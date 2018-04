Els partidaris de la independència al conjunt de l'Estat cauen al nivell més baix en 6 anys, segons el CIS

Continuen caient tant la preocupació per la independència com els partidaris de la independència al conjunt de l'Estat en el baròmetre del CIS. En l'últim sondeig, elaborat entre l'1 i el 13 de març, els partidaris que les comunitats autònomes de l'Estat puguin decidir si volen esdevenir un estat independent ha caigut al seu nivell més baix en els últims sis anys, fins a un 7,7% dels espanyols que en són favorables.

En tan sols un mes, els partidaris de la independència han baixat dos punts, del 9,7% al 7,7% dels enquestats, quan el seu nivell més alt, el novembre del 2014, va arribar a un 12,4% dels ciutadans. Una baixada similar que també s'ha produït en la preocupació per la independència, que ha caigut fins a un 8,6%, davant del 11,3% del mes de febrer. És el nivell més baix des del referèndum de l'1-O.

Amb tot, els ciutadans que aposten per un estat central sense comunitats autònomes també han baixat del 20,3% del febrer fins al 18,8% del març. En canvi, pugen els que reclamen comunitats amb menys autonomia, un 9,8%, i augmenten un punt els espanyols que demanen comunitats autònomes amb més autonomia, del 12,6% al 13,6%. De tota manera, la majoria dels enquestats aposten per mantenir l'estat autonòmic tal com està actualment, un 38,1% del total, dos punts per sobre que en l'anterior enquesta.

Pel que fa als sentiments de pertinença, el baròmetre del CIS indica que el 55,7% dels enquestats se senten tan espanyols com membres de la seva comunitat autònoma, un 15% només espanyols i el 7% més espanyols que de la seva comunitat. El 5,5% es consideren només ciutadans de la seva comunitat i el 10,5% se senten més de la seva comunitat que espanyols.

Creix la preocupació per les pensions

La preocupació pel futur de les pensions s'ha duplicat en l'últim més fins a arribar al seu nivell més alt en els últims 30 anys. Les pensions, de fet, escalen fins al cinquè lloc de la llista de problemes coincidint amb les massives mobilitzacions en defensa del sistema públic de pensions. A un 15,5% dels enquestats els preocupa el futur d'aquesta prestació, davant del 8,8% de l'enquesta anterior.

L'atur continua sent la primera preocupació dels ciutadans de l'Estat, amb un 65,9% —quatre dècimes per sobre respecte al mes de febrer—, seguit de la corrupció, que baixa més de quatre punts, fins al 34,5%.