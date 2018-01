El partit de Gordó celebrarà el seu congrés fundacional el 27 de gener

Convergents, el partit liderat per l'exconseller i exmembre del PDECat Germà Gordó, celebrarà el seu congrés fundacional el 27 de gener, segons han informat fonts de la formació.

Divendres que ve l'executiva aprovarà les dues ponències, ideològica i estatutària, que podran esmenar i negociar els militants amb els ponents durant dues setmanes. Posteriorment se celebrarà el congrés, el 27 de gener, quan es debatran les esmenes vives i s'aprovaran definitivament les ponències, alhora que s'escollirà l'executiva i el defensor del militant.

Germà Gordó, juntament amb l'expresidenta de l'Institut Català de les Dones de la Generalitat Teresa Pitarch, va impulsar aquesta formació, de caràcter democristià i sobiranista, després de sortir del PDECat el juny passat després de ser citat com a investigat per la trama del 3 per cent.

Gordó, que va exercir com a gerent de CDC, va quedar com a diputat no adscrit en l'última fase de l'anterior legislatura del Parlament i va intentar presentar-se a les eleccions del 21-D amb la seva nova formació, però la Junta Electoral Provincial li va denegar la condició de partit parlamentari, de manera que va declinar finalment competir en la contesa electoral.