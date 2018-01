Els partits apunten al PDECat

Ciutadans

Villegas considera que CDC formava part d’una “màfia”

Ciutadans va valorar ahir des de Madrid la sentència del cas Palau a través del secretari general del partit, José Manuel Villegas, que va assegurar que la decisió del jutge era la “confirmació” que CDC formava part d’una “màfia que saquejava els diners dels catalans”. En declaracions recollides per l’ACN, Villegas va recordar que les “sospites fundades” ja es van posar de manifest a la comissió d’investigació del Parlament i que ara s’han confirmat a través d’una sentència judicial. El secretari general del partit va vincular aquest cas de corrupció amb el Procés i va apuntar directament a Artur Mas, que considera que va fer una “fugida endavant” liderant el procés independentista per amagar aquesta “trama corrupta”. Una trama que Villegas va qualificar d’“organització delictiva”. Cs també va dirigir-se al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a qui li va recriminar que “mai” hagi criticat el seu partit. En aquest sentit, Villegas va posar al mateix nivell Puigdemont, Mas i Pujol: “És una trama de corrupció organitzada i mafiosa dels Pujol, dels Mas i dels Puigdemont”.

PSC

Salvador Illa reclama a Mas i Puigdemont que tornin els 6,6 milions

La reacció del PSC va anar directament enfocada a Artur Mas i Carles Puigdemont, a qui els socialistes van demanar que “donin explicacions polítiques”, demanin “disculpes” als catalans i “retornin els 6,6 milions d’euros que han obtingut de forma fraudulenta” al Palau de la Música. Segons el secretari d’organització del partit, Salvador Illa, correspon al fins fa poc president del PDECat -partit hereu de CDC- i al president de la Generalitat i cap de files de Junts per Catalunya “donar la cara” pel cobrament de comissions de Convergència a canvi d’obra pública. Illa va remarcar que la sentència ha posat en relleu dues coses: “Que s’han utilitzat recursos públics [...] per finançar de manera il·legal CDC” i que “hi ha hagut una formació política que ha competit amb avantatge fraudulent”. “S’havia fet mofa de la insistència dels socialistes per fer net i arribar al fons d’aquest cas de corrupció i al final hem vist que, malauradament, la sentència ens dona la raó”, va lamentar el dirigent del PSC, el partit que, per boca de Pasqual Maragall, va denunciar les comissions del 3%.

Esquerra

ERC vol que caigui “tot el pes de la justícia” sobre els responsables

“ERC és un partit que en 86 anys d’història no ha tingut ni un sol cas de corrupció”. Els republicans no van moure’s ni un mil·límetre de la seva habitual reacció davant de qualsevol cas de corrupció. El portaveu del partit, Sergi Sabrià, va limitar-se a recordar que són un partit net de corrupció i va demanar que caigui “tot el pes de la justícia” sobre els condemnats en el cas Palau, entre els quals Daniel Osàcar, que va ser tresorer de CDC i de qui els quadres del PDECat han estat reivindicant la innocència. “Quan es demostra, tot el pes de la justícia ha de caure sobre els responsables”, va insistir. En canvi, Sabrià va preferir esquivar el tema de la responsabilitat civil subsidiària de CDC, obligada a tornar 6,6 milions d’euros perquè el jutge considera que es va lucrar de les activitats delictives del Palau de la Música. “No ens agrada parlar dels altres partits”, va dir, en una fórmula patentada a Esquerra quan no volen entrar en cap polèmica. En aquest cas, els republicans es van limitar a dir que “respecten” la decisió judicial i que celebren que hi hagi sentència després de 8 anys.

La reacció d’ERC ha sigut força diferent, per exemple, de la de la sentència del cas Pallerols el 2013. Aleshores, UDC també va ser considerada responsable civil subsidiària d’un cas de corrupció. El president d’ERC, Oriol Junqueras, va ser l’encarregat de reclamar aleshores que el president dels democristians, Josep Antoni Duran i Lleida, dimitís per aquella sentència.

Per la seva banda, el president del grup municipal d’ERC a Barcelona, Alfred Bosch, va celebrar que “finalment s’hagi fet justícia en un cas que es remunta al 2009”. “Avui podem començar a girar full d’un cas que, tristament, deixa una taca negra a la política barcelonina”, va dir. Bosch va condemnar durament els responsables polítics del cas, després que s’hagi confirmat el finançament irregular de l’antiga CDC. “S’ha demostrat un espoli a la ciutadania, i això és inadmissible”, va dir.

CUP

Eulàlia Reguant: “Les cortines de fum no serveixen”

La CUP es va afegir també a les crítiques contra Convergència i el seu finançament il·legal, que ahir el jutge va donar per provat. La regidora cupaire a l’Ajuntament de Barcelona Eulàlia Reguant va valorar aquesta sentència a través de Twitter: “Les cortines de fum no serveixen. CDC condemnada: responsable d’haver-se finançat irregularment a través del Palau de la Música. A partir d’ara toca parlar del 4%”, en al·lusió a la petició del fiscal que va considerar el Palau la canonada per la qual transitaven els diners que Ferrovial pagava a CDC a canvi d’obres públiques i que representava un 4% del projecte. La regidora de la CUP va criticar que la sentència hagi arribat deu anys després que esclatés el cas. “La justícia és lenta per a aquells que han ostentat sempre el poder, i en canvi és ràpida per als pobres d’aquest país”, va lamentar Reguant, que va emplaçar també totes les institucions catalanes a seguir treballant per “fer net i denunciar el sistema de partits” actual, que considera que és l’aparell que ha servit per “treballar en connivència amb les elits i en detriment de la població”.

PP

Santi Rodríguez creu que el canvi de CDC al PDECat es fa arran del cas Palau

El PP va celebrar ahir que es fes pública la sentència del cas Palau i va vincular el naixement del PDECat amb aquest cas. El mateix dia que la presumpta corrupció dels populars era notícia per l’inici del judici a la trama valenciana de la Gürtel, el secretari general del partit, Santi Rodríguez, va considerar que els fets que ha provat el jutge amb el cas Palau demostren que es “materialitza que el famós mite del 3% deixa de ser-ho i es converteix en realitat”. Des de Madrid, on Rodríguez va participar en la junta directiva nacional del PP, va assegurar que els populars estan convençuts que “la metamorfosi de la CDC de Jordi Pujol té molt a veure amb els fets del Palau de la Música i que ja el 2009 els Mossos van trobar evidències de les comissions sistemàtiques del Palau de la Música per finançar il·legalment CDC”. A les crítiques de Santi Rodríguez també s’hi va afegir el president del PP a la Diputació de Barcelona i exalcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, que va assegurar: “Mentre els dirigents de Convergència deien «Espanya ens roba», hi havia gent que s’emportava els diners a la seva butxaca”.

Comuns

Colau demana responsabilitats polítiques a Puigdemont

La sentència del cas Palau va apuntar ahir a Convergència per haver-se finançat il·legalment i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va exigir que, més enllà de les responsabilitats jurídiques, els “màxims dirigents” de l’antiga CDC assumeixin també totes les “responsabilitats polítiques”. Així, Colau va apuntar directament a l’expresident Artur Mas, al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i també als fins ara consellers Jordi Turull i Josep Rull perquè donin explicacions a la ciutadania i “demanin disculpes”. Colau va anar més enllà i va exigir que també es plantegin “apartar-se de la funció pública” i dels càrrecs que ocupen o aspiren a ocupar. Colau creu que aquests quatre noms formen part de les persones que dirigien el partit quan es va finançar de manera il·legal, i encara estan en la primera línia política.

El líder dels comuns, Xavier Domènech, també va reclamar al PDECat i a JxCat que “no s’amaguin darrere del canvi de nom” i donin explicacions. Catalunya en Comú va aprofitar-ho per presentar una proposta d’acord nacional anticorrupció.

Associacions de veïns

La FAVB celebra “relativament” la sentència

La Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), que ha exercit d’acusació popular durant tot el cas Palau, es va mostrar ahir “relativament satisfeta” per la sentència. “Estem satisfets, per una banda, perquè les condemnes responsabilitzen de l’espoli de la institució cultural del Palau i, per l’altra, perquè hi ha condemnes a Millet, els Montull i Osàcar per tràfic d’influències”, va assegurar ahir l’advocat de la FAVB, Àlex Solà, en declaracions recollides per l’ACN. Solà també celebra que la quantitat que el jutge va estipular que CDC ha de retornar -6,6 milions d’euros-és “la mateixa” que la FAVB defensava com a acusació popular. De totes maneres, l’advocat va admetre que la sentència no és ferma i encara hi pot haver recursos de les parts que la modifiquin. Solà, amb tot, es va mostrar convençut que Millet, Montull i Osàcar hauran de passar per la presó tard o d’hora, malgrat que després en puguin sortir aviat per “tema malalties, salut i edat”, aspectes que ja són dins “del règim penitenciari: ingrés previ i complint condemna”, va explicar Solà.