Els partits espanyols converteixen l’agenda social en arma llancívola

A mesura que Catalunya deixa de monopolitzar l’agenda política espanyola, com havia anat passant des de setmanes abans de l’1 d’octubre, el clima que s’instal·la als passadissos del Congrés agafa cada dia més aires de precampanya. Els partits han extremat el to de la crítica empesos pel nou paper de Ciutadans, erigit en líder de l’oposició, cosa que obliga el PSOE a sortir de la letargia. I el cavall de batalla que han triat les tres formacions de l’oposició són les polítiques socials. La irrisòria pujada d’un 0,25% de les pensions aquest any, que ha provocat una marea de protestes a tot l’Estat en defensa d’unes pensions dignes, s’ha convertit en la punta de llança d’una guerra més àmplia, que ha dut el debat a un terreny on se senten més còmodes el PSOE i Podem, que fa setmanes que malden per fer emergir el seu discurs social i fugir de la qüestió catalana, que no els dona rèdits demoscòpics.

Ara que Ciutadans ha pujat al carro i comença a collar Mariano Rajoy amb assumptes socials, els mitjans de comunicació espanyols també s’han sumat a l’ofensiva, i els dos partits d’esquerres veuen com el debat torna a aquest àmbit. A més, amb la nova actitud del partit taronja, que ha deixat de moment de fer de crossa de Rajoy i impedir amb el PP el debat de les lleis que pretenien desballestar les grans normes de l’anterior legislatura -amb majoria absoluta del PP-, el Congrés es pot convertir en les pròximes setmanes en el “govern fora del govern”, que havia defensat el líder socialista, Pedro Sánchez, amb capacitat legislativa. La igualtat, la llei mordassa, els impostos i la memòria històrica són alguns dels debats candents en el terreny social.

El PP es desperta tard

Rajoy proposa un ple sobre les pensions per recuperar la iniciativa

A Mariano Rajoy els debats socials l’han agafat amb el peu canviat. Una derivada positiva per al PP de la crisi catalana era que a la resta de l’Estat havien quedat aparcats tota la resta de debats. Però un cop s’han despertat els altres partits, el president espanyol ha fet un moviment per mirar de recuperar la iniciativa, i ha anunciat -cinc minuts abans que l’oposició forcés la seva compareixença- un ple monogràfic sobre pensions en el qual “escoltarà” les propostes de l’oposició. L’executiu no té previst fer marxa enrere en l’augment minso de les pensions i, si ho fa, posarà el bloqueig dels pressupostos del 2018 com a excusa per a la seva irrealització.

Cs canvia el pas

Rivera: de ser crossa de Rajoy a aliar-se amb l’oposició

Albert Rivera ha desbloquejat les iniciatives que pretenien desfer algunes reformes del govern de la majoria absoluta, com la llei mordassa. Això no assegura l’èxit de les derogacions, perquè el partit taronja posa exigències inassumibles per a Podem com ara la recuperació d’una espècie de llei de la patada a la porta que pretén permetre entrar en cases ocupades sense ordre judicial. Pel seu suport als pressupostos, demanen equiparació salarial de policies i abaixar l’IRPF als mileuristes, mentre que s’han mostrat més tebis en el debat de la igualtat: no participaran en la vaga de dijous.

Podem porta la iniciativa

Multiplica les propostes per fugir del “monotema” català

Pablo Iglesias va ser el primer a posar l’accelerador en iniciatives socials al Congrés per fugir de l’agenda catalana. Només al gener, un mes inhàbil, va presentar fins a quatre proposicions de llei. Ara concentra la pugna amb els socialistes per penjar-se la medalla d’haver sigut el primer a lluitar pels pensionistes, la igualtat i la memòria històrica, entre d’altres. L’objectiu és posar Pedro Sánchez davant de les seves pròpies contradiccions, sobretot quan fa pinça amb els populars com en la reforma de la llei electoral. Per a Podem, és una fal·làcia parlar de pactes d’estat perquè forma part de “l’estratègia del bloqueig” del govern de Mariano Rajoy. “El PP és fan dels pactes, ara li encanten”, va ironitzar dissabte el secretari d’organització, Pablo Echenique, després d’una reunió interparlamentària de Podem.

El PSOE busca liderar

Sánchez s’esforça per recuperar pes dins de l’oposició

A Ferraz celebren aquests dies que finalment la seva estratègia de centrar-se en l’agenda social, sobretot en les pensions, hagi fet efecte. Sense escó al Congrés i desenfocat com a líder de l’oposició, Pedro Sánchez ha aconseguit tornar a estar en la diana de Mariano Rajoy. “No accepto lliçons del PSOE”, ha alertat aquest cap de setmana el president del govern espanyol. Però en la mateixa direcció del grup parlamentari admeten que és impossible exercir de contrapoder al govern espanyol. “És mentida que es pugui governar des del Congrés. Podem presentar totes les iniciatives que vulguem, però no prosperaran”, assenyalen fonts socialistes. ¿Les eleccions són la solució? Sánchez ha elevat el to i demana ara a Rajoy que aprovi uns nous pressupostos o bé que els torni a citar a les urnes.