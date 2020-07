Els partits independentistes de tot l'Estat insten a mobilitzar-se contra la gira dels reis

Els partits independentistes dels Països Catalans, el País Basc i Galícia, que van subscriure el 2019 la Declaració de la Llotja de Mar per la llibertat dels presos i l'autodeterminació, han fet una crida a mobilitzar-se contra la gira que els reis d'Espanya estan fent i faran a tot l'Estat en solidaritat amb la lluita contra el coronavirus. Les formacions sobiranistes signants insten a participar en les "mobilitzacions convocades per mostrar el rebuig a la monarquia". "És urgent dir adeu a la monarquia i construir les repúbliques dels pobles", sostenen al document consensuat per JxCat, ERC, la CUP, Bildu, el BNG, Esquerra Valenciana, la Crida, el PDECat, Demòcrates i MÉS.

Aquestes forces denuncien que la monarquia "utilitzi l’emergència sanitària, social, econòmica i de cures que estem patint per blanquejar el seu historial ple de denúncies de corrupció", i lamenten que "els hereus del franquisme vulguin visitar els nostres pobles amb l’objectiu de tirar endavant la seva campanya d’imatge". En aquest sentit, es feliciten que els reis hagin cancel·lat la visita a terres catalanes, prevista inicialment per aquest divendres: "Sembla que el monarca ha rebut el missatge de la societat civil catalana i ha decidit suspendre la visita a Catalunya".

Enmig de l'escàndol de corrupció que afecta Joan Carles I i d'una greu crisi social, els partits independentistes critiquen que el seu successor iniciï una gira "com si no hagués passat res". Per aquest motiu, els moviments sobiranistes defensen seguir el seu "propi camí, cadascú des del seu poble, però actuant en comú davant el Regne d’Espanya" amb aquestes mobilitzacions antimonàrquiques.