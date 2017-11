Els partits unionistes veuen opcions de construir un govern alternatiu

Les forces partidàries del 155 afronten amb optimisme aquestes eleccions, que esperen de fa temps i en què es veuen amb opcions de formar un govern alternatiu. Una expectativa massa ambiciosa, segons les enquestes, però que esperen assolir amb la mobilització massiva dels seus votants.

Truncar la majoria independentista i acabar amb el Procés

MÉS DE 60

Encara que no seria suficient per formar govern, posar en qüestió la majoria sobiranista complicaria el futur del Procés, un èxit per a l’unionisme.

ENTRE 52 I 60

Millorar els resultats actuals és el mínim que esperen les forces constitucionalistes. No aconseguirien, però, fer canviar la política catalana de rumb.

MENYS DE 52

Quedar-se com estaven o fins i tot perdre pes, després d’haver forçat unes eleccions amb l’article 155 i de presumir de ser “la majoria silenciosa”, seria un fracàs.

PSC

El retorn al lideratge de l’oposició

Miquel Iceta i la seva capacitat de teixir aliances entre els partidaris del diàleg i el seny. Aquesta és l’oferta del PSC de cara a unes eleccions en què el seu candidat serà el principal reclam de campanya. Iceta es vanta d’haver pogut aglutinar l’unionisme més transversal a la seva llista, en la qual hi ha des de l’exlíder d’Unió Ramon Espadaler fins a l’exfiscal d’Anticorrupció i exeurodiputat de Podem Carlos Jiménez Villarejo. I aquesta serà, precisament, la seva principal reivindicació per intentar fer el sorpasso a Cs i guanyar el primer lloc al bloc constitucionalista. Malgrat que la formació taronja i el PP busquen fer la pinça als socialistes per sumar-los a un front contra l’independentisme, el PSC s’hi resistirà remarcant el seu tret diferencial respecte als d’Arrimadas i Albiol: la proposta d’un pacte d’estat per Catalunya que compta amb el suport del PSOE i que hauria de culminar en la reforma de la Constitució. El suport al 155 i l’ampliació de la candidatura per la dreta juguen a la contra, però el partit confia que l’assumpció del fracàs de la via unilateral pels sectors independentistes els permeti rascar vots entre el catalanisme moderat i els desencantats amb l’ambigüitat dels comuns.

20 O MÉS

El millor escenari per a Iceta, que podria vendre l’èxit de la seva aposta per una llista transversal

MENYS DE 16

Mantenir els diputats actuals o fins i tot obtenir-ne menys seria un fracàs estratègic

ENTRE 16 I 20

El PSC veuria truncada l’expectativa de gran creixement però mantindria el seu espai

CIUTADANS

Refermar el lideratge dins l’unionisme

Ciutadans vol aprofitar l’embranzida que el partit va agafar el 27 de setembre per augmentar la seva representació al Parlament i aconseguir consolidar una alternativa a l’independentisme. Inés Arrimadas és la líder indiscutible de la formació a Catalunya, però Albert Rivera continua sent el líder indiscutible de Ciutadans. Per al 21-D repeteixen la majoria de noms del 2015 i només destaca el fitxatge mediàtic del periodista i tertulià Nacho Martín Blanco. La formació considera que la maquinària d’aquesta legislatura ha funcionat i dona per fet que no baixarà. L’objectiu és créixer amb les mateixes cares que van portar el partit a liderar l’oposició. Ciutadans havia demanat per activa i per passiva que es convoquessin unes eleccions autonòmiques per posar fi al Procés. De fet, la mateixa Arrimadas ha dit públicament de forma reiterada que està totalment preparada per governar, i ha estès la mà al PP i al PSC -i fins i tot als comuns- per liderar un govern alternatiu a l’independentisme. El suport de Cs, i sobretot el del PSOE, a l’aplicació del 155 ha sigut clau per a la convocatòria dels comicis del desembre. Ara, amb el 21-D a l’horitzó, pensen que posar fi al full de ruta sobiranista és a les seves mans.

MÉS DE 30

Assolir més de 30 escons seria tot un èxit, i podrien optar a guanyar les eleccions.

MENYS DE 20

Seria un fracàs perquè, probablement, suposaria que un dels altres partits unionistes els ha superat.

ENTRE 20 I 30

Es consolidaria com a exponent de l’unionisme però hauria de rebaixar les expectatives.

PP

Aprofitar el 155 per recuperar terreny

Els populars són optimistes a l’hora d’afrontar els comicis del 21-D. Treuen pit de com el govern espanyol ha respost als plans independentistes i es volen erigir com l’alternativa més sòlida per restablir l’ordre constitucional a Catalunya. Xavier García Albiol tornarà a liderar una candidatura que el 2015 va obtenir els pitjors resultats dels últims vint anys. Tornarà a fer tàndem amb Andrea Levy i incorporarà un fitxatge d’última hora: l’alcalde socialista de Gimenells, Dante Pérez. Una cara nova per Lleida -anirà de número 2-, però també una per Girona, on no repeteixen ni Enric Millo ni tampoc qui va ser el seu número 2, Sergio Santamaría. El partit ha apostat per la regidora de Figueres Maria Àngels Olmedo com a “revulsiu” per a la circumscripció, expliquen fonts del partit. En l’intent de recuperar el terreny que se li va menjar sobretot Ciutadans, aquesta setmana Albiol va voler marcar perfil propi i oferir al partit taronja i al PSC tres punts que considera irrenunciables per fer front al sobiranisme: no al referèndum, cap acord amb independentistes i pacte de govern unionista.

MÉS DE 15

Suposaria recuperar la força que van obtenir el 2010 i el 2012 i revalidar Albiol com a candidat.

MENYS DE 10

Decepció absoluta. Tornarien a tenir un paper residual per combatre el sobiranisme.

ENTRE 10 I 15

Es mantindrien en la forquilla actual, però no guanyarien pes en el sector unionista.