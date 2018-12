Pedro Sánchez demana a Quim Torra un diàleg "real"

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, demana al president de la Generalitat, Quim Torra, que passi de proclamar la seva voluntat de diàleg a fer-lo "real". En una entrevista aquest diumenge a 'La Vanguardia', Sánchez assegura que el govern espanyol "està disposat a dialogar amb les institucions catalanes"; tanmateix, adverteix Torra "que es necessita una majoria social àmplia que ara mateix no existeix a Catalunya".

En aquest sentit, Sánchez situa la solució del conflicte català en la taula de partits. Al seu parer, és una "bona iniciativa" haver creat aquest espai "que transcendeix la dinàmica de blocs que ha imperat a Catalunya en l'última dècada".

El president espanyol també recorda que ell sempre ha dit que la solució a la crisi catalana trigarà anys a arribar, i insisteix que la tasca d'aquesta legislatura és "intentar construir espais de diàleg, d'acord i de confiança i lleialtat institucional, després d'una crisi en la qual s'han allunyat molt les posicions".

El president espanyol reitera que es pot trobar una solució a la crisi política a Catalunya, però sempre dins de la Constitució i de l'Estatut. "Fora d'això només hi haurà monòlegs", adverteix. La seva aposta és la reforma de l'Estatut.

Descarta el 155

En resposta a la petició de PP i Cs de tornar a intervenir l'autonomia de Catalunya, Sánchez subratlla que els que tenen com a única proposta "el 155 perpetu" simplement "aspiren a perpetuar la crisi a Catalunya". Alhora, el president espanyol assenyala que l'article 155 es va aplicar per recuperar l'autogovern a Catalunya, "que havia estat vulnerat per l'independentisme" després de les lleis de desconnexió i la proclamació de la independència. "Qui va aplicar el 155 van ser els que van violentar l'Estatut i la Constitució. Ara mateix no estem en aquella situació", conclou.