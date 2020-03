El Congrés i el Parlament es reactiven per la gestió del Covid-19

El coronavirus ha reduït a la mínima expressió l’activitat del Congrés de Diputats i el Parlament, però avui les dues cambres es reactiven per debatre sobre la gestió de la crisi sanitària. El debat clau és a Madrid, ja que el president espanyol, Pedro Sánchez, hi porta la prolongació de l’estat d’alarma i les mesures que ha pres fins ara el consell de ministres per pal·liar l’emergència sanitària. Necessitarà el suport, doncs, de la resta de grups (el govern del PSOE i Podem no té majoria absoluta) per obtenir llum verda del Congrés.

El govern espanyol s’ha assegurat que la pròrroga de l’estat d’alarma fins a l’11 d’abril prosperi gràcies als vots a favor del PP. A falta de conèixer el posicionament de tots els grups, també Ciutadans (Cs) i el PNB s’han compromès a donar suport a la iniciativa, mentre que tant ERC com JxCat han anunciat una abstenció si no es decreta el confinament total. Al seu torn, es preveu que els grups presentin esmenes: Vox va enviar ahir al grup socialista un paquet de propostes perquè s’apliquin durant la pròrroga de l’estat d’alarma, entre les quals hi ha prendre a Catalunya totes les seves competències autonòmiques. A més, demana que la tramitació d’indults quedi suspesa durant aquest període. Per la seva banda, el BNG demana el confinament total de les àrees més afectades pel Covid-19, com Madrid i Catalunya, així com el blindatge de les zones amb menys incidència per la malaltia, com Galícia, i que s’aturi l’activitat econòmica no essencial. A banda de la pròrroga de l’estat d’alarma, el Congrés també ha de convalidar avui els decrets llei amb mesures econòmiques per ajudar empreses i treballadors a superar els efectes del confinament. També diversos grups es plantegen portar avui a la junta de portaveus la creació d’una comissió de seguiment de la pandèmia a part de la de sanitat.

Compareixença de Torra

La sessió al Congrés es farà en bona mesura de manera telemàtica: la gran majoria dels diputats -excepte 44- no assistiran a la cambra i votaran a distància.

Per la seva banda, el president, Quim Torra, també compareix avui al Parlament per donar compte de la gestió del coronavirus a través d’un mètode excepcional: per videoconferència. Ahir la mesa del Parlament va autoritzar que els membres del Govern poguessin comparèixer de manera telemàtica en tot el que estigui relacionat amb el Covid-19. La compareixença començarà a dos quarts d’onze del matí i els grups podran respondre-li durant un màxim de deu minuts. Al president el seguiran les intervencions del vicepresident, Pere Aragonès; el conseller d’Interior, Miquel Buch, i la consellera de Salut, Alba Vergés. L’executiu retrà comptes així a la cambra, perquè des que va esclatar la crisi del Covid-19 no hi ha hagut sessions de control al Parlament. Una de les qüestions que segur que sorgiran en el debat serà la polèmica oberta amb el govern espanyol. Torra creu que s’haurien d’aplicar mesures més restrictives. Ara bé, l’oposició també posarà damunt la taula eines que són competència de la Generalitat i que, al seu parer, no estan funcionant bé, com les ajudes en beques menjador.

En marxa els canvis al reglament

La mesa del Parlament va decidir ahir amb els vots de JxCat i ERC activar la reforma del reglament per incloure la possibilitat de fer plens telemàtics en casos excepcionals. En una reunió celebrada per videoconferència, va acordar reprendre els treballs de la ponència que ja hi havia en marxa a la cambra per canviar el reglament amb l’objectiu d’incorporar-hi les modificacions necessàries arran de la crisi del Covid-19. Els serveis jurídics consideren que ara per ara no es poden celebrar plens a distància malgrat l’emergència sanitària i que, per fer-ho, cal abans una reforma del reglament. El president del Parlament, Roger Torrent, va proposar remetre-hi la mateixa proposta que els serveis jurídics han fet sobre la qüestió: consisteix en afegir un nou article que inclogui la possibilitat de fer plens a distància en situacions de catàstrofes naturals, emergències sanitàries o episodis de contaminació greu. A principis de la legislatura, JxCat ja va impulsar una reforma del reglament per introduir la possibilitat d’utilitzar mitjans telemàtics, però amb l’objectiu d’investir Puigdemont a distància.