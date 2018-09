Sánchez no es reunirà amb Torra fins que ho hagin fet les comissions bilaterals

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, esperarà a reunir-se a Barcelona amb el president de la Generalitat, Quim Torra, fins que s'engeguin les comissions bilaterals entre l'Estat i el Govern i hi hagi alguns resultats concrets.

Sánchez i Torra van mantenir una primera reunió al juliol a la Moncloa i es van emplaçar a veure's de nou a Barcelona, una cita que segons va dir ahir el president espanyol seria a l'octubre.

Però el cap de l'executiu espanyol, en una conversa informal amb els periodistes en el vol de tornada de la seva gira llatinoamericana, no ha concretat la data per fer aquesta reunió, encara que ha ratificat la seva intenció que es faci.

La seva intenció és veure's amb Torra "quan tinguem coses" i precisa que això pot passar en les pròximes reunions de les comissions bilaterals Estat-Generalitat, perquè està convençut que hi haurà resultats concrets.

Entre aquestes comissions hi ha la de Seguiment normatiu, prevenció i solució de conflictes, en la qual s'estudiaran els recursos plantejats per l'Estat davant el Tribunal Constitucional, amb l'objectiu de reduir el nivell de litigi i garantir la constitucionalitat de les normes. Respecte a això, Sánchez recalca que hi ha recursos d'inconstitucionalitat que poden decaure, com els relatius a lleis sobre pobresa energètica o sanitat universal.

També s'han de reunir pròximament la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat, la Comissió d'Assumptes Econòmics, la Comissió Bilateral d'Infraestructures, i les subcomissions de col·laboració i cooperació, d'assumptes europeus i acció exterior, i la d'infraestructures i equipaments.

Per a Sánchez, en aquestes comissions és on es parlarà "del que importa als catalans".

També recorda que el govern espanyol alleujarà la situació econòmica "no només de Catalunya, però també de Catalunya"

Respecte a l'encreuament de declaracions entre el govern espanyol i la Generalitat els últims dies, insisteix a no propiciar l'enfrontament. No obstant això, subratlla que davant de declaracions en les quals Torra suggereix que pot incórrer en desacatament a la llei, Sánchez insisteix que només pot dir-li que ja sap a què "condueix" aquest camí.

"Homogeneïtzar" la societat catalana

Sánchez no veu moltes novetats al voltant de la situació catalana i subratlla que la novetat seria que Torra es reunís amb l'altra part de Catalunya que no combrega amb els seus postulats. Tanmateix, lamenta que això no passi i que els independentistes intentin "homogeneïtzar" amb les seves tesis una societat "plural" com la catalana.

El president del govern espanyol també insisteix que el que s'està vivint arran de la col·locació dels llaços grocs als carrers catalans a favor dels presos independentistes no afavoreix els sobiranistes. "Haurien de ser els primers interessats a resoldre aquest problema", recalca el president del govern espanyol, convençut que no els ajuda en la imatge que pretenen transmetre. Però alerta que és un assumpte que afecta la convivència i davant el que tots, entre els quals els dirigents dels diversos partits polítics, haurien de contribuir a no generar fractura social.

Calvo diu que Catalunya cabria en una nova Constitució

Per la seva banda, la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha dit aquest dissabte al migdia que Catalunya té cabuda en el "projecte de sortida que coordini i revisi el model" constitucional actual, que ha admès que té "desajustos".

Així, ha assegurat que el govern del PSOE "busca sempre amb la Constitució a la mà, i amb l'Estatut d'Autonomia, que Catalunya sigui la part tan important i admirable d'Espanya que és".

Per això, ha insistit en el diàleg amb el Govern i ha assegurat que l'executiu espanyol "aguanta el que faci falta, i altres no ho aguanten". De fet, ha demanat al PP que "ajudi" a trobar una solució, igual que el PSOE va votar al Senat a favor de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució tot i que el PP tenia majoria absoluta.