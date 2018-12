Unes 300 persones es concentren davant el Suprem contra la justícia espanyola

Unes 300 persones s'han concentrat a la plaça Villa de París –on hi ha les seus del Tribunal Suprem i l'Audiència Nacional- per denunciar que el judici del Procés no serà "just" i que hi ha "nou presos polítics". A les portes del tribunal que d'aquí poques setmanes jutjarà l'1-O s'han escoltat crits de "Presos polítics, llibertat". La protesta està organitzada per la plataforma 'No hi ha justícia', que suma el suport de més de 120 entitats d'arreu de l'Estat. Tanmateix, políticament la protesta només ha arrossegat partits catalans i representants de la CUP, ERC, el PDECat i JxCat han assistit a la concentració. Només EH-Bildu dona suport a la plataforma, però no hi ha enviat cap representant.

La plataforma denuncia, no només la causa contra l'1-O, sinó també altres casos com la Manada, la persecució de músics com Valtònyc o la no persecució dels crims franquistes. L'acte és el primer que ha organitzat la plataforma 'No hi ha justícia', a la qual ja s'han sumat 128 entitats i que s'ha creat per denunciar la politització de l'alta magistratura, la "persecució de la dissidència" i la vulneració dels drets humans, entre altres crítiques al funcionament judicial en casos com el procés sobiranista, els de llibertat d'expressió, delictes d'odi, violència masclista, corrupció política o els abusos dels bancs.

Entre els assistents també hi havia familiars dels encausats, com la parella de Meritxell Serret, Ferran Civil; familiars de Clara Ponsatí, i el nebot de Jordi Cuixart i membre de l'Associació Catalana pels Drets Civils, Pol Leiva, que ha denunciat que es farà un judici "sense garanties" en què el jutge instructor "s'ha inventat proves" i en què s'ha vulnerat, segons sosté, el dret a la defensa. També s'ha desplaçat a Madrid la tieta del membre del CDR d'Esplugues Adrià Carrasco, acusat de terrorisme i que està a Brussel·les. Montse Tarrés ha denunciat que estigui "perseguit per defensar un món millor". "No hi ha dret que a un noi jove, que fa el que fa la joventut, que és reclamar i lluitar per un món millor, se l'acusi de terrorisme i hagi de fugir del país", apunta Tarrés, que creu que tant a ell com a Tamara Carrasco se'ls ha "usat" per "atemorir" el moviment dels CDR.

La poca afluència de gent, més enllà de l'àmbit independentista, ha provocat les crítiques del diputat republicà al Congrés Gabriel Rufián. "Trobo a faltar els revolucionaris que havien d'assaltar els cels, els que portaven la samarreta de la PAH fa quatre anys i que ara van amb americana", ha manifestat en al·lusió a Podem. Des del PDECat, la vicepresidenta, Míriam Nogueras, ha denunciat la vulneració de drets civils i socials i s'ha preguntat què més ha de passar perquè Europa intervingui en el conflicte i també ha lamentat que els partits espanyols no es posicionin. "Als partits espanyols només els preocupa allò tan franquista de la unitat territorial", ha denunciat.

Des de la CUP, la diputada Maria Sirvent ha denunciat la "falta de justícia" i ha dit que cal teixir complicitat amb altres territoris de l'Estat per "anar contra la justícia" que ha protagonitzat casos com els de la Manada o les hipoteques. "El dret a l'autodeterminació és un dret que obra la porta a la resta de drets i a acabar amb aquest sistema corrupte", ha subratllat.

També s'ha desplaçat a Madrid el portaveu de JxCat, Josep Maria Forner, que ha lamentat que el judici es fonamentarà en "acusacions inventades" i ha afirmat que "la separació de poders no existeix". "La democràcia espanyola està molt afeblida", ha manifestat. L'acte ha comptat amb els parlaments de col·lectius tan diversos com València Sense Mordassa, el sindicat andalús SAT, l'Assemblea Feminista i la plataforma Monarquia o República.