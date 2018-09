Unes 1.500 persones encerclen la presó de Puig de les Basses per reclamar que "cap presa política caigui en l'oblit"

Unes 1.500 persones han encerclat el Centre Penitenciari del Puig de les Basses aquest diumenge com a protesta per l'empresonament dels líders polítics catalans, i per reclamar que "cap dona caigui en l'oblit". En especial s'ha fet referència a Dolors Bassa, tancada al centre figuerenc i a Carme Forcadell.

Una de les participants ha estat l'exalcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, que ha lamentat que la "situació patriarcal" també es deixa veure entre els "presos polítics". "Quan estaven a Madrid només recordàvem Estremera i Soto del Real i poques vegades teníem en compta Alcala-Meco", ha reblat Sabater.

Qui també s'ha acostat fins al centre figuerenc ha estat l'exvicepresidenta primera del Parlament Anna Simó que s'ha mostrat "convençuda" que cap dels encausats per l'1-O que estan tancats demanaran l'indult en cas de condemna. "Això seria reconèixer el delicte, i no ho faran", ha assenyalat.