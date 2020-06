Torra: "No hi haurà ni una retallada, i menys en polítiques socials"

Les conseqüències socials de la crisi del coronavirus i el tancament de Nissan han centrat part de la sessió de control al president de la Generalitat, Quim Torra. La pandèmia obliga l'administració a abocar recursos per pal·liar-ne els efectes, però segons el cap de l'executiu el govern català no té els recursos que necessita per fer-hi front pel dèficit fiscal i perquè l'Estat no li paga els "deutes històrics". Tot i així, el president ha promès a la cambra que "no hi haurà ni una retallada" a Catalunya, i "menys en polítiques socials".

D'entrada, la quadratura del cercle sembla difícil, però Torra ha posat tota la pressió al govern de l'Estat i els partits que en formen part: el PSC i els comuns. El president ha instat tant Miquel Iceta com Jéssica Albiach a pressionar Madrid perquè transfereixi nous recursos per fer front a la crisi del coronavirus i pagui els "deutes" de l'Estat amb Catalunya. També perquè la Moncloa permeti als ajuntaments gastar-se els romanents d'exercicis anteriors, ja que aquests recursos ara mateix "es troben en un banc" i no es poden utilitzar, i flexibilitzar el dèficit permès a les comunitats autònomes fins a l'1%.

El president, en resposta a Albiach –que li ha reclamat que no retalli la renda de ciutadania catalana amb la posada en marxa de l'ingrés mínim vital estatal–, ha reclamat la gestió de la nova prestació que ha posat en marxa el govern espanyol. Una fita que ja ha aconseguit el PNB per al País Basc. El president ha dit que Catalunya està perfectament preparada per gestionar aquest ingrés mínim, ja que ja fa temps que va posar en marxa la prestació de la renda de ciutadania. Albiach, però, ha esmenat precisament la gestió que ha fet la Generalitat d'aquesta ajuda, assegurant que només la cobra una persona de cada quatre que la necessita.

Miquel Iceta també li ha fet una reclamació al president: que incorpori a la comissió del Govern per a la recuperació econòmica els departaments de Salut i Ensenyament, que d'entrada en van quedar fora en favor d'Economia, Treball, Empresa, Presidència, Territori i Agricultura. "Reconsiderin la composició", li ha reclamat el líder socialista, que ha dit que hi han de ser tant la conselleria d'Alba Vergés com la de Josep Bargalló. Però Torra li ha replicat que no repetirà les reunions del consell executiu en un altre òrgan i s'ha mostrat convençut que la composició de la comissió era la correcta per traçar el pla de xoc de recuperació econòmica.

Torra s'ha estès en el mateix missatge contra Madrid en la resposta al president del grup parlamentari de JxCat, Albert Batet. "Ara mateix estem en la pitjor situació. Tenim la sobirania que tenim, però no tenim recursos i ens veiem obligats a demanar de forma permanent el que ens pertoca", ha dit. De fet, el president ha dit dirigint-se a la líder de Cs, Lorena Roldán, que aquesta reivindicació se l'haurien de fer seva tots els partits polítics representats al Parlament. "Deixin de fer-se les víctimes", li ha replicat Roldán, que ha considerat que la Generalitat ha fet una mala gestió de la pandèmia i s'amaga darrere la reivindicació independentista per dissimular-ho.

L'altra qüestió clau, que també ha marcat la sessió de control a l'executiu, ha sigut el tancament de la Nissan. El cupaire Vidal Aragonés ha preguntat al president si el Govern està disposat a nacionalitzar l'empresa. El cap de l'executiu ha mantingut que "estan al costat dels treballadors" i que "lluitaran pels seus llocs de treball", i ha dit que la multinacional no pot marxar de Catalunya com si res. Ara bé, no ha donat cap garantia que això no passarà ni ha contestat si la nacionalització és el pla B. "Tenim un pla A", ha afirmat el president.