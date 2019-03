Poble Lliure treballa per presentar una candidatura "rupturista" a les eleccions del 28-A al marge de la CUP

El corrent de la CUP Poble Lliure ha anunciat que treballa per presentar una candidatura "rupturista" a les eleccions estatals del pròxim 28 d'abril al marge de la formació anticapitalista, després que aquesta hagi decidit no concórrer-hi. La decisió vol donar resposta als "nivells històrics de mobilització en termes de ruptura democràtica" que ha mostrat la ciutadania catalana en els darrers mesos, davant del caràcter "profundament antidemocràtic i oligàrquic" del règim del 78. Poble Lliure considera que davant d'aquest context, "l'única via" vers una societat igualitària i una democràcia plena és "la ruptura respecte el règim monàrquic". I lamenta que, en lloc d'això, les direccions dels partits independentistes han adoptat un "discurs reformista totalment inviable" en un estat espanyol "en plena deriva autoritària".

Poble Lliure aposta per l'exercici del dret a l'autodeterminació i la construcció d'una república "plenament sobirana", via vàlida "tant per al poble català, com per al conjunt dels pobles oprimits per l'estat espanyol".

Per això, la formació considera que cal una alternativa electoral "nítidament" republicana, d'esquerres i "útil", i afirma que apostava perquè l'encapçalés la CUP. Després que els anticapitalistes hagin decidit, però, no concórrer a les estatals, Poble Lliure, corrent dins dels cupaires, comença a treballar per una candidatura que defensi aquests objectius.