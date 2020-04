Podem demana que els membres del govern espanyol i els diputats es rebaixin el sou a la meitat durant la crisi

Davant les crítiques de part de la ciutadania que reclamen un gest als polítics per fer front a la crisi derivada pel coronavirus, Unides Podem, un dels dos socis del govern espanyol, ha decidit moure fitxa. El president del grup parlamentari de la formació lila, Jaume Asens, ha proposat destinar el 50% del salari dels membres del govern espanyol i de tots els diputats a la lluita contra la pandèmia perquè, a parer seu, "la crisi excepcional" que assetja l'Estat "requereix mesures excepcionals". Per aquest motiu, Asens ha explicat que aquest mateix matí han instat la mesa de Congrés i la del Senat a "fixar un percentatge de rebaixa de la meitat del sou base i tots els complements mentre duri l'estat d'alarma".

‼️ Vivimos una crisis excepcional que requiere de medidas excepcionales. Proponemos al Gobierno del Estado y al Congreso de los Diputados que el 50% del salario de todos los cargos públicos se destine a la lucha contra el #covid19. Abro Hilo 👇 — Jaume Asens (@Jaumeasens) April 3, 2020

En un fil al seu compte de Twitter, el màxim representant de la confluència a la cambra baixa ha explicat que han presentat una proposició no de llei perquè es redueixi el salari en la mateixa proporció als subsecretaris, directors generals i alts càrrecs de l'administració i de les empreses públiques, com els alts càrrecs de RTVE. "Si estem demanant sacrificis al conjunt de la ciutadania, els càrrecs públics hem de ser els primers a donar exemple. Tothom ha de fer pinya i estar a l'altura del moment històric que ens ha tocat viure", ha reblat. En aquest sentit, ha assenyalat que "l'estalvi que s'obtingui d'aquest paquet de rebaixes salarials es reintegrarà a les arques públiques per lluitar contra el covid-19, així com per donar suport a les demandes de el sector sanitari".

Descomptar els sous ja pagats

Unides Podem planteja que l'estalvi produït d'aquesta manera a les nòmines de parlamentaris i càrrecs públics passi "íntegrament" al Tresor Públic per lluitar contra el coronavirus. "Les quantitats no descomptades dels dies anteriors i ja meritades es descomptarien de les nòmines futures", ha explicat el partit en un comunicat. Així mateix, volen deixar clar que es tracta d'una mesura "extraordinària i urgent" emmarcada en "els esforços pressupostaris que està fent el govern d'Espanya", no "perquè s'hagi produït una reducció de la feina per part dels integrants d'aquest grup parlamentari, que continuen fent la seva activitat durant l'estat d'alarma fins i tot amb més intensitat de l'habitual".

A més, des de Podem i les seves confluències recorden que ja donen part del seu sou a projectes socials, com estableix el seu codi ètic. No obstant això, assenyalen que en aquest moment han de fer "un esforç més gran". "El moment és excepcional i s'han d'adoptar decisions excepcionals i col·lectives", expliquen."L'esforç en la lluita contra la pandèmia ha de ser de tots i totes. Tothom haurà d'assumir sacrificis per superar aquest repte civilitzatori. Això també afecta els que ostentem càrrecs públics. Més que ningú, nosaltres hem de donar exemple en aquest moment històric", sentencien en el text subscrit.

La ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha assegurat aquest divendres que el govern espanyol estudiarà la iniciativa que el seu partit ha posat sobre la taula. "Em consta que el grup parlamentarird'Unides Podem ha estat treballant en una proposta", ha afirmat per sentenciar en una entrevista a TV3. "Jo, com a ministra, puc saludar aquestes iniciatives i les estudiarem en tot allò que pugui tenir a veure amb el Govern", ha postil·lat.

Els diputats dels comuns i d'ERC donen les dietes del març al sector sanitari

Aquesta demanda es produeix el mateix dia que els diputats dels comuns i d'ERC al Parlament ja han fet efectiva la decisió de donar les seves dietes per desplaçament corresponents al mes de març. Els primers les han donat a l'Hospital Clínic, mentre que els segons a entitats sanitàries i socials que no han detallat. La incògnita ara és què passarà amb les del mes d'abril. La mesa del Parlament prendrà una decisió dimarts que ve. Es farà una donació segur, la qüestió és com i de quina manera. Els comuns i ERC han explicat que ells són partidaris que la cambra les transfereixi directament al departament de Salut perquè utilitzi aquests diners per lluitar contra el virus.

El confinament posa a debat arreu les dietes per desplaçament dels diputats

Aquest dijous era la mesa del Congrés la que també plantejava que calia destinar les dietes per desplaçament a projectes socials. Una decisió que encara no s'ha pres a la cambra baixa, malgrat que els diputats ja no es desplacen fins al seu lloc de treball habitual.