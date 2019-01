Els altres fronts territorials d’Iglesias

Ni la direcció de Podem l’expulsa, ni Íñigo Errejón sent que hagi d’abandonar l’organització, però els fets parlen per si sols i aquest dissabte l’encara dirigent del partit lila no assistirà a la reunió del comitè de campanya amb els candidats i els líders autonòmics de la formació. La trobada, a quatre mesos de les eleccions del 26-M, havia de servir per traçar l’estratègia electoral, a més de celebrar el cinquè aniversari del naixement de Podem al Teatro del Barrio de Lavapiés. Però el partit no està per gaires festes. Tot i que Errejón sostenia dijous al vespre que era el candidat de Podem a la Comunitat de Madrid, ni ell ni la direcció estatal veuen sentit a la participació del diputat a la trobada. La intenció del conclave és posar ordre als territoris, i és que el desgavell intern no se circumscriu només a Madrid.

Catalunya

Un partit desmembrat i sotmès a Catalunya en Comú

Des que van marxar Albano Dante Fachin i posteriorment Xavier Domènech, la principal tasca que està desenvolupant Podem Catalunya és prendre el pols al territori per avaluar el grau de descomposició de la formació. Iglesias va assumir que el futur de la branca catalana passava per integrar-se al projecte ampli de Catalunya en Comú, tot i haver de renunciar a la identitat pròpia. Ara la nova secretària general, Noelia Bail, rebutja la confluència, amb l’inconvenient que alguns dels seus càrrecs formen part d’òrgans dels comuns. La capacitat d’influència de Podem sobre Catalunya en Comú és molt reduïda.

València

Sense acord entre Podem i IU en les eleccions autonòmiques

Si bé a Podem del País Valencià no hi ha una guerra entre famílies, el partit té un front important a resoldre de cara a les eleccions autonòmiques del 26-M. La formació lila i Esquerra Unida s’han donat un període de reflexió en relació a les negociacions per bastir una candidatura unitària. No és qüestió ideològica ni d’objectius estratègics, sinó de llocs a la llista. IU vol més visibilitat de la que ofereix Podem.

Andalusia

Mals resultats d’una coalició que no agradava a Iglesias

La coalició Adelante Andalucía va quedar en una discreta quarta posició a les eleccions de desembre, després que no aconseguís captar el vot socialista descontent amb Susana Díaz. Pablo Iglesias no veia amb simpatia la confluència liderada per Teresa Rodríguez, que haurà de treure rèdits a fer d’oposició de la dreta i l’extrema dreta andaluses.

Galícia

Podem proposa una confluència alternativa a En Marea

Les denúncies per irregularitats en les primàries d’En Marea de cara als comicis del 26-M han enterbolit la confluència gallega, un dels exemples dels “espais del canvi”. La victòria amb sospites del jutge en excedència Luís Villares, de tall nacionalista, ha provocat que Podem hagi proposat a la resta de forces que integren En Marea bastir una nova aliança al marge del sector oficial.

Cantàbria

Una gestora al capdavant del partit, desarticulat al Parlament

El grup parlamentari a Cantàbria es va dissoldre arran de les acusacions d’assetjament laboral d’una diputada a un company de bancada. La inacció de la direcció regional va obligar la cúpula estatal a situar una gestora al capdavant del partit.