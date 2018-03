La policia espanyola distingeix els hotels de Tarragona que van allotjar agents per l'1-O

La policia espanyola ha distingit aquest divendres els hotels que van allotjar agents del cos en el marc del dispositiu per l'1-O a la demarcació de Tarragona. En concret, s'ha reconegut l'Hotel Gaudí, de Reus, i el grup Best Hotels, a Salou. El comissari en cap de la policia espanyola a Tarragona, Carlos Yubero, ha explicat a l'ACN que aquest és un reconeixement que el cos tenia "l'obligació moral de fer" perquè "sense el seu suport, no hauríem pogut exercir la nostra funció a Tarragona".

La distinció s'ha fet en l'acte commemoratiu del 194 aniversari de la creació del cos, on s'ha lliurat medalles i diplomes a agents i altres persones com a agraïment per la seva tasca o col·laboració amb la policia espanyola. En el discurs públic, Yubero ha animat els policies a continuar treballant com ho han fet "en els moments difícils que ens ha tocat afrontar recentment".

Davant l'hotel Gaudí de Reus, precisament, es van produir protestes per rebutjar les càrregues policials l’1-O i l’ajuntament del municipi va impulsar un manifest per demanar als hotelers de la ciutat que fessin allò "adequat i necessari perquè de manera immediata abandonin el municipi". Per aquest text i per les protestes hi ha diversos investigats per delicte d’odi. Yubero ha admès que el cos va rebre les protestes amb "certa incomprensió" perquè "no és de gust que t’estiguin assetjant" però que és una qüestió que assumeixen perquè és la seva feina.

El comissari en cap també ha explicat que, darrerament, el cos ha viscut una situació "una mica tensa" però ha reafirmat que la policia espanyola està compromesa amb "l’aplicació estricta de la llei, i sotmetiment a les decisions dels òrgans jurisdiccionals, dels tribunals de justícia, de la fiscalia" i que continuen col·laborant amb la resta de cossos policials, com Mossos d’Esquadra.

En el discurs, Yubero ha emplaçat els agents a "enfortir" dia a dia les guies de l’actuació policial, com "la indestructible vocació de servei als ciutadans, l’amor a Espanya o el compliment de les lleis". "La nostra ètica professional ens exigeix intervenir amb neutralitat i imparcialitat, per tal d’evitar qualsevol actuació discriminatòria o arbitrària. No és possible exigir i defensar els drets i llibertats sense complir inexcusablement amb la legalitat", ha assenyalat el comissari en cap.

Així, ha dit que el cos constitueix "una de les més importants parts de la línia defensiva de l’Estat de dret davant de tot aquell que pretengui vulnerar-lo". "Vull demanar-vos que seguim persistint en la professionalitat i dedicació al compliment de la nostra funció, com heu demostrat de forma especial en els moments difícils que ens ha tocat afrontar recentment", ha conclòs Yubero, abans d’iniciar el repartiment de medalles i diplomes als reconeguts.