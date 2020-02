La policia deté una persona a Tarragona a qui considera "líder" dels aldarulls per la sentència del Procés

La Policia Nacional ha detingut una persona a qui considera "un dels líders" de les protestes i dels aldarulls que es hi va haver a Tarragona durant la setmana del 14 al 18 d'octubre, després que es fes pública la sentència del Procés, que va condemnar a presó bona part dels representants polítics de l'anterior govern de la Generalitat. Segons la nota de premsa, el detingut ha passat a disposició judicial com a presumpte autor dels delictes de desordres públics, atemptats contra agents de l'autoritat i coaccions.

La detenció parteix d'una investigació del cos per "identificar les persones que van liderar els desordres públics que es van produir la setmana del 14 al 18 d'octubre del 2019", en el marc de les protestes contra la sentència del Procés. En un comunicat, la Policia Nacional apunta que es van produir "danys materials al mobiliari urbà" així com "en nombrosos negocis, incendis en desenes de contenidors d'escombraries i atacs amb objectes contundents a edificis públics", uns fets que qualifica d'"incidents de gravetat".