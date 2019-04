El popular Sergio Santamaría també aposta per aplicar l'article 155 a Catalunya si guanyen les eleccions

En una visita al Mercat de la Devesa de Girona, el cap de llista popular al Congrés per Girona, Sergio Santamaría, ha donat suport a la proposta de Ciutadans d'aplicar l'article 155 a Catalunya "de manera immediata". Per al candidat del PP, la prioritat del seu partit és "apel·lar a la bona voluntat dels líders independentistes", però, si la Generalitat "continua sense atendre els mandats de la Junta Electoral, i si Torra continua instal·lat en l'independentisme i en una actitud rebel i no compleix amb les directrius del govern espanyol referents al finançament, a l'eliminació del Diplocat i a deixar de sufragar la campanya independentistes, recorrerem a l'aplicació del 155 sense cap mena de complexos". De fet, Santamaría ha explicat que vol aplicar a Catalunya "un rescat democràtic" perquè "es retorni l'autonomia als constitucionalistes".

El candidat popular al Congrés per Girona ha donat suport a la proposta del líder popular Pablo Casado de retirar la competència de presons a la Generalitat, perquè assegura que "hi ha hagut privilegis a la presó de Lledoners a favor dels presos independentistes". Així, segons el popular, "s'han fet visites no autoritzades, reunions dels líders independentistes amb els que estan fora per preparar les eleccions, o visites de familiars o advocats sense límit de temps".

Encara sobre els presos polítics, Santamaría també creu que "s'ha de prohibir per llei" que els processats per delictes contra la nació espanyola, "com la rebel·lió o la sedició", "no es puguin tornar a presentar a les eleccions", i ha reiterat que "no indultarà" els líders independentistes processats en cas d'una sentència condemnatòria.