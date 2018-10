La portaveu de Podem a l'Assemblea de Madrid presenta la dimissió per falta de suport al partit

La fins ara portaveu del grup parlamentari de Podem a l'Assemblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha presentat aquest dilluns la seva dimissió "per motius personals", segons han informat a Europa Press fonts de la formació lila. La diputada es mantenia com a portaveu del grup malgrat que Podem ja havia triat candidat per a les pròximes eleccions autonòmiques, Íñigo Errejón, una situació que estava provocant malestar entre els companys i la mateixa Ruiz-Huerta, que no sentia que el seu grup li donés suport.

De fet, va ser molt comentat que, en l'últim debat sobre l'estat de la regió, Errejón ni cap altre integrant de Podem –al marge dels companys de grup– anés a donar suport a Ruiz-Huerta durant la seva intervenció. A les 11.30 hores, farà declaracions a l'Assemblea de Madrid, on està previst que anunciï que també renuncia a la seva acta i que torna a exercir l'advocacia.

Lorena Ruiz-Huerta en algunes ocasions va assegurar que li venia "moltíssim" de gust ser candidata a les eleccions autonòmiques del 2019, però en un espai en què poguessin "confluir moviments socials" i, a partir d'aquesta confluència, poguessin celebrar "unes primàries" que reflectissin "una pluralitat ". Però el nou reglament de primàries, "aprovat amb les exigències del candidat favorit de la direcció", va resultar ser un text que, al seu parer, no garantia la pluralitat i que estava fet "per expulsar la llista que no sigui la majoritària". Per això, Ruiz-Huerta, propera al corrent Anticapitalistes, va decidir que no es presentaria com a candidata a aquest procés de primàries.

No és la primera vegada que les discrepàncies internes acaben amb un moviment de portaveu del grup. Va passar una cosa molt similar amb la sortida del parlamentari de la formació lila a la cambra regional José Manuel López com a portaveu, quan va ser substituït precisament per Ruiz-Huerta.