El portaveu de Cs a Reus afirma que el partit l'ha apartat per haver denunciat irregularitats

El portaveu de Ciutadans, Juan Carlos Sánchez, ha comparegut aquest dilluns en roda de premsa per anunciar que, finalment, no serà el cap de llista de Cs a Reus de cara a les municipals. Segons ell mateix ha afirmat, se l'ha apartat del partit per haver denunciat les presumptes irregularitats que hauria comès "una persona important de Cs a Catalunya", tal com ha confirmat l'ARA.

Sánchez havia estat ratificat com a candidat pel partit. No obstant això, ara ha estat apartat de la formació. Cs Tarragona explica que se l'ha apartat per una "discrepància pel tema de la llista", diu que no té constància de cap denúncia per irregularitats, i es remet a un comunicat que el partit emetrà en les properes hores.

Sánchez hauria denunciat un possible frau intern del partit i, afirma, és per això que el volen apartar. En el mateix sentit, ha afirmat que ha estat el secretari d'organització del partit, Carlos Carrizosa, qui li va comunicar el passat dia 6 que no podia continuar com a candidat.