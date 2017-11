El portaveu de Poble Lliure, citat a declarar dimecres per enaltiment del terrorisme

El portaveu de Poble Lliure, Guillem Fuster, està citat a declarar aquest dimecres a les 11h als jutjats de Sabadell per enaltiment del terrorisme, per haver participat el passat mes de febrer a Castelló de Farfanya (La Noguera), en un acte d'homenatge als trenta anys de la mort de l'històric militant independentista del Moviment de Defensa de la Terra (MDT) Julià Babia. Segons la fiscalia, Babia formava part de Terra Lliure i per això, consideren que un homenatge a la seva figura és enaltir el terrorisme.

En declaracions a l'ARA, Fuster explica que defensarà que era un "acte de memòria històrica" i que no s'ha demostrat que Babia formés part de Terra Lliure, així com que "no va estar mai detingut ni encausat" per participar d'aquesta organització. Així, denunciarà la vinculació de l'independentisme d'esquerres amb "la violència i el terrorisme", malgrat que als discursos durant l'acte d'homenatge no es va fer cap referència a la violència.

"És un atac frontal a l'acte de memòria en si i també a nosaltres, perquè aquesta denúncia s'emmarca dins la causa general contra l'independentisme", assegura. Segons Fuster, els aparells judicials de l'Estat tenen l'objectiu de "criminalitzar o perseguir" els partits i organitzacions independentistes, "cadascun per una cosa concreta", i per això vinculen Poble Lliure amb el terrorisme.

Fuster està investigat juntament amb tres militants més, Ferran Dalmau i Toni Casserras, que ja han declarat, i també el fins ara diputat de la CUP Albert Botran. La situació judicial de Botran és especial perquè fins ara era aforat i havia de ser cridat a declarar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Ja aleshores, l'organització va denunciar que "l''Estat actua contra Poble Lliure per una causa descontextualitzada i acomplexada amb l'independentisme dels anys 70 i 80 per tal de criminalitzar, també avui dia, l'independentisme transversal", segons van dir en un comunicat. El text també denunciava "l'estratègia autoritària de la por i la persecució, centrant-se en aquest cas en Poble Lliure" i cridava a totes les forces polítiques i socials a expressar la seva solidaritat amb els investigats.

Dimecres, a les 10.15h, Poble Lliure ha convocat una concentració de suport a Fuster, davant dels jutjats de Sabadell.