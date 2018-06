Lastra reitera que Sánchez no buscarà una sortida política al conflicte amb Catalunya en la reunió amb Torra

El president espanyol, Pedro Sánchez, rebrà el 9 de juliol el president Quim Torra amb la intenció de buscar solucions als problemes dels ciutadans de Catalunya i no de parlar sobre les aspiracions de l'independentisme. Així ho ha avançat la número dos del PSOE i portaveu al Congrés, Adriana Lastra, una de les persones de l'entorn més pròxim al president. "Esperem posar damunt la taula no el que ens diferencia i que ens separa [...], i que està fracturant socialment Catalunya, que ha generat la fugida d'empreses" i la "confrontació entre veïns", ha assenyalat.

"Esperem començar a resoldre els problemes dels ciutadans de Catalunya. Per a tot això serà la reunió, almenys aquesta és la intenció del president", ha incidit en una entrevista a 'Los desayunos de TVE'. Lastra ha opinat que s'ha aconseguit arribar en el conflicte català a una certa "imatge de normalitat institucional" que permet parlar d'altres coses que preocupen els ciutadans, com les pensions, la lluita per la igualtat i altres qüestions socials.

La dirigent socialista també s'ha referit a la petició d'entrevista amb el rei que va sol·licitar Torra en una carta i que pretenia involucrar el monarca en una negociació al voltant del dret de decidir, una sol·licitud que el govern espanyol ha ignorat. Lastra ha recordat que el monarca se sol reunir amb tots els presidents autonòmics, però ha assenyalat que en aquest cas concret hi ha un problema que impedeix la trobada, i és "la consideració que Torra té del cap de l'Estat i no a l'inrevés".