Dimiteix un portaveu sindical de la policia de Madrid que va increpar amb ultres Simó i Nuet a Atocha

Els consellers de la Generalitat i els membres de la mesa del Parlament que es van desplaçar a Madrid la setmana passada per declarar davant la justicia espanyola es van separar en diferents horaris i mitjans de transport per estalviar-se aldarulls i la presència de periodistes. Tot i això, els secretaris de la mesa Anna Simó (ERC) i Joan Josep Nuet (EUiA) no van aconseguir evitar aquesta situació. El grup d'ultradreta Hogar Social va fer una crida perquè els seus membres els anessin a rebre a Atocha i al costat dels membres que aguantaven la pancarta d'aquesta organització hi havia Julián Leal Luna, secretari de difusió del sindicat del Col·lectiu Professional de Policia Municipal de Madrid. Els ultres els escridassaven amb consignes com "Separatista, terrorista”, “Fora d’Espanya" o "A Soto del Real". Segons ha avançat Efe, Leal ha dimitit del seu càrrec de portaveu del sindicat.





Després que es comencessin a difondre a les xarxes socials imatges de Julián Leal entrevistat a diversos mitjans com a portaveu d'aquest sindicat policial al costat de les imatges on ell apareix increpant els membres del Parlament català a Atocha amb una bandera espanyola, l'ARA ha confirmat que sí que es tracta d'aquest membre del cos de policia municipal de Madrid. En dos vídeos enregistrats per aquest diari es pot identificar Julián Leal d'una banda entre els congregats aguantant una bandera espanyola, i de l'altra, increpant Simó i Nuet a la seva arribada, darrere d'un cordó policial.

651x366 Julián Leal a la rebuda dels parlamentaris catalans a Atocha. / ARA Julián Leal a la rebuda dels parlamentaris catalans a Atocha. / ARA

651x366 Julián Leal en una entrevista a La Sexta com a portaveu del sindicat de policia municipal de Madrid. / ARA Julián Leal en una entrevista a La Sexta com a portaveu del sindicat de policia municipal de Madrid. / ARA

Quan van arribar a l'estació d'Atocha, Simó i Nuet van sortir per un accés menys habitual, intentant evitar els ultres i la premsa i protegits per la policia. Tot i això, els ultres d'Hogar Social van rebre un avís i van córrer ràpidament cap a l'altre accés, i van tenir temps d'arribar-hi gràcies al fet que els mateixos agents de la Policia Nacional els van deixar passar mentre després van barrar el pas a periodistes i altres persones que, en canvi, els havien vingut a rebre per donar suport. El mateix compte d'Hogar Social a Twitter enllaça un vídeo on es pot comprovar:

Militantes de Hogar Social reciben en Atocha a los exconsellers independentistas

¡Benvinguts! https://t.co/M6QbjmFoE6 — Hogar Social Madrid (@HogarSocial_Mad) 1 de novembre de 2017

El consistori veu "bastant difícil" prendre mesures disciplinàries

L'ARA ha contactat amb aquest sindicat, que s'ha limitat a respondre que "Julián Leal no farà cap declaració". Per la seva banda, des de la policia munipal de Madrid tampoc no han volgut fer cap valoració. Qui sí que s'ha avingut a fer declaracions és l'Ajuntament de Madrid, que ha expressat la seva "sorpresa" amb el fet que un agent de la policia municipal es manifesti amb una organització com Hogar Social, "que a la ciutat és coneguda com a neonazi". "Estem parlant d'una associació que rebutja els refugiats i que només mostra solidaritat amb les persones desafavorides d'origen espanyol", han assenyalat.

Malgrat tot, Leal estava en el seu temps lliure, motiu pel qual des del consistori liderat per Manuela Carmena consideren que està "en l'exercici de la seva llibertat d'expressió i manifestació". Ara bé, apunten que aquesta actitud "malmet la imatge del cos", de manera que l'Ajuntament es posarà en contacte amb ell perquè doni explicacions sobre els fets. Les mateixes fonts admeten, però, que és "bastant difícil" que es puguin prendre mesures disciplinàries contra ell.

El sindicat del qual és portaveu Julián Leal té alguns antecedents polèmics. Després que des de l'equip de Manuela Carmena es decidís eliminar la unitat antidisturbis de la policia madrilenya, aquesta agrupació de treballadors va convocar una manifestació a la plaça de la Villa de Madrid en què "es va posar en risc la seguretat" dels participants de la comissió de seguretat, que sortien d'una reunió a l'Ajuntament, segons han informat a l'ARA fonts del consistori. "Quan hi ha un superior en risc, se li ha de protegir la seguretat", han explicat aquestes fonts, "i en canvi es van cridar insults com 'rojo de mierda'". El regidor de l'àrea de Seguretat, Javier Barbero, va qualificar en aquell moment de "setge" la mobilització i la va comparar a "actes feixistes".