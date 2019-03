Els comuns s'ofereixen per "defensar l'autogovern" i "regenerar" Espanya de cara al 28-A

El cap de llista dels comuns al Congrés, Jaume Asens, ha reivindicat aquest diumenge "el doble anhel del catalanisme popular" i ha dit que la seva candidatura s'ofereix per "defensar l'autogovern" català a les Corts i per "contribuir a la modernització i la regeneració d'Espanya". Així ho ha dit en un acte públic a les Cotxeres de Sants titulat 'Guanyem amb tu' i que ha congregat 1.200 persones, segons els organitzadors. També hi han participat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i l'eurodiputat Ernest Urtasun.

"Som l'opció útil per recuperar el llegat del republicanisme efectiu", ha assegurat Asens, que ha criticat tot seguit el "republicanisme retòric" auspiciat pels principals actors de l'independentisme. En aquest sentit, ha cridat a donar "una sacsejada democràtica" en el cicle electoral que s'acosta i ha reclamat la victòria en els comicis del 28 d'abril per derrotar la por, les retallades i la involució democràtica i per donar espai "a l'esperança de la fraternitat i la igualtat".

Asens ha sostingut que en les pròximes generals es presenta "un dilema històric en el qual està en joc la democràcia", i ha dibuixat tres possibles escenaris després dels comicis. Aquests escenaris serien: el del "tripartit de Colón", amb el qual "l'extrema dreta" ocuparia el govern central; la "gran coalició de l'Íbex-35", en què es comptarien -encara que no els ha nomenat- el PSOE i Ciutadans, o "una coalició del canvi" en què participessin Units Podem i les seves confluències.

Asens ha dit que la política catalana necessita "menys testosterona" i més "feminitzar-se", i ha censurat els que volen "bloquejar" la política estatal -en una altra crítica encoberta a l'independentisme-. En aquest sentit, ha dit que els comuns volen anar a Madrid "a governar i canviar la governabilitat" i, en tot cas, a "bloquejar la coalició de l'Íbex-35". Per això, ha demanat "menys irresponsabilitat i frivolitat" i ha criticat "la idea reaccionària que Espanya és irreformable", de manera que ha advocat per construir "aliances àmplies amb les forces de progrés" i reivindicar el dret de Catalunya a ser nació, així com la llibertat dels presos, al costat d'altres partits estatals.

Urtasun, al seu torn, ha fet un al·legat a favor de l'ecologisme i s'ha mostrat convençut que als comuns els anirà "bé" a les eleccions que venen. Ha cridat a recuperar a Europa "la fraternitat i el reconèixer-nos entre iguals i lliures" davant de l'"odi" que pregona l'extrema dreta.