El PP ofereix la seva majoria absoluta al Senat per reactivar el 155 a Catalunya

La portaveu del PP al Congrés, Dolors Montserrat, ha ofert aquest dimarts la majoria absoluta que el seu partit té al Senat per a una "possible activació del 155". L'exministra ho ha dit en una entrevista a 'El matí de Catalunya Ràdio', l'endemà que el líder de Cs, Albert Rivera, instés el president espanyol, Pedro Sánchez, a enviar el requeriment previ per tornar a aplicar la suspensió de l'autonomia catalana.

Montserrat ha demanat a Sánchez que "posi fre a Torra" per evitar que "trenqui la convivència" a Catalunya i ha qualificat de "molt greus" les seves declaracions en què parlava "d'atacar l'Estat". En aquest sentit, ha afirmat que "el polític independentista català és insaciable i totes les amenaces que fa les va complint".

"Els llaços grocs m'ofenen"

La portaveu popular també ha afirmat que "el món està al revés" perquè mentre "uns posen els llaços grocs i no passa res, d'altres els treuen i els sancionen amb multes". Per això ha insistit: "Hem de mantenir la neutralitat als espais públics" perquè "són de tots"; en aquest sentit, ha explicat que el seu partit proposarà al setembre una reforma de la llei de símbols per mantenir aquesta neutralitat als espais", i ha conclòs: "Un llaç groc m'ofèn perquè simbolitza el trencament amb Espanya".

Preguntada sobre la presó preventiva per als presos polítics, Montserrat ha insistit que és "una decisió judicial" i que "la llei igual per a tothom". "És un conflicte que han creat ells a la societat civil catalana i a l'Estat", ha conclòs.