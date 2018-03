La preocupació per les pensions es duplica en un mes a l'Estat, segons el CIS

La preocupació per les pensions es va gairebé duplicar al febrer a l'Estat, segons el baròmetre del CIS. En concret, el percentatge d'espanyols que situen aquest entre els tres principals problemes va ascendir al 8%, pel 4,8% que ho asseveraven al gener. La preocupació per la sanitat també va repuntar, amb un creixement de més de dos punts, fins al 12,7%.

La preocupació per la independència de Catalunya, per la seva banda, continua caient a Espanya i al febrer es va situar a nivells similars als previs al referèndum de l'1 d'octubre, segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) publicat aquest dijous, amb un 11,9% dels enquestats que el situen entre els tres primers problemes de l'Estat. Això significa una rebaixa dràstica respecte al màxim, que es va marcar a l'octubre, amb un 29%.

Al seu torn, la preocupació per la corrupció, que va baixar a mesura que la de la independència repuntava, ha mantingut la tendència a l'alça al febrer, i assoleix el 38,7%. Es consolida així com el segon problema per als espanyols, per darrere de l'atur, amb un 65,5%.

Respecte al gener, la preocupació per la corrupció creix més de tres punts, en unes setmanes marcades per les jornades del judici de la branca valenciana de la Gürtel a l'Audiència Nacional i per les citacions d'Álvaro Pérez a la comissió d'investigació de la caixa B del PP al Congrés, entre altres coses.

Amb l'ascens de la preocupació per la independència es va produir un descens automàtic de la preocupació per la corrupció, que ha retornat al nivell previ al referèndum de l'1 d'octubre al febrer.