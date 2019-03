Els comuns es presenten com a "pont" entre els partits que aposten pel 155 i els que volen bloquejar el Congrés

El cap de llista d'En Comú Podem per Barcelona a les eleccions espanyoles, Jaume Asens, ha assegurat que la formació es presenta al 28-A "com a pont" davant dels partits de "l'Íbex-35", en al·lusió al PSOE i Cs, "que volen tornar a aplicar el 155", i els independentistes, que pretenen "bloquejar" el Congrés. En una atenció als mitjans, Asens s'ha presentat com l'opció amb més legitimitat per reivindicar el diàleg necessari davant la política de blocs i ha reclamat recuperar les converses entre el govern català i l'espanyol.

"Hem de ser la garantia perquè la coalició de l'Íbex-35 no es doni", ha reclamat. En aquest sentit, ha lamentat les paraules del ministre José Luis Ábalos, que apostava per un pacte PSOE-Cs, però també les de l'expresidenta de la Junta d'Andalusia Susana Díaz o la "benedicció" de la candidata del PSC al 28-A, Meritxell Batet, a l'acord amb la formació taronja.

Els comuns també han reivindicat que es presenten al 28-A amb la "convicció" de frenar l'avenç de l'extrema dreta i del tripartit de Colón. "És una possibilitat que es pot donar, i una de les nostres prioritats és evitar-ho", ha concretat. El líder d'En Comú Podem a les eleccions espanyoles ha reclamat "preservar" les institucions catalanes i "defensar-les" davant l'amenaça "d'involució democràtica que planteja l'equació de PP, Cs i Vox". També ha avisat que Cs, a més de comptar amb una agenda "antisocial", també en porta una altra "d'involució democràtica en termes nacionals".

Asens també ha dit que els independentistes són "culpables" de la situació política que es produeix a l'Estat i ha dit que preveuen anar a Madrid a "bloquejar". "Per a nosaltres les eleccions són per posar en agenda la necessitat de diàleg i crear entorns de confiança per negociar", ha dit. En aquest sentit, ha apostat per recuperar la declaració de Pedralbes, signada entre el president de la Generalitat, Quim Torra, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. "A la taula del diàleg s'hi ha d'anar sense condicions prèvies i amb voluntat d'arribar a acords", ha assenyalat.

Pel que fa a les expectatives electorals, Asens ha apuntat que pretenen revalidar els resultats obtinguts en les últimes eleccions espanyoles, quan van guanyar, i s'ha mostrat optimista d'aconseguir-ho. També s'ha referit a la querella que ha presentat la Fiscalia Superior contra Torra per desobediència a les resolucions de la JEC sobre els llaços grocs. En concret, ha reclamat no judicialitzar el conflicte polític. "S'ha de treure dels tribunals", ha reclamat. "Hem de solucionar això amb diàleg i reconeixement de les legitimitats de cada part del conflicte", ha conclòs.