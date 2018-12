La presidència de l'ANC s'incorpora a l'òrgan executiu del Consell per la República

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha anunciat aquest dijous que la seva presidència s'incorporarà a l'òrgan executiu del Consell per la República. Així tindrà veu i vot a l'hora de gestionar els recursos de l'ens, que es presentarà dissabte vinent a Brussel·les. L'organització neix com una entitat de dret privat i que no es finançarà amb diners públics, tot i que tindrà un "rol important" en les decisions del moviment independentista, tal com va assegurar a l'octubre la portaveu del Govern, Elsa Artadi.

A banda d'aquest comunicat, la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha instat les formacions independentistes a presentar-se a les pròximes eleccions europees amb una llista unitària. "És especialment important fer visible la unitat d'aquest bloc en uns comicis que són de front exterior", ha defensat aquest dijous en una roda de premsa.

Ha remarcat que no es poden afrontar les eleccions "com es feia deu anys enrere", tenint en compte l'escenari de repressió política i de "vulneració flagrant" dels drets humans. En aquest sentit, l'assemblea va aprovar la setmana passada un manifest que ja està obert a signatures de suport perquè la candidatura es faci efectiva.

Mobilització de cara al 21-D

També en el mateix acte Paluzie ha valorat la reunió del consell de ministres que està prevista que es faci a Barcelona el 21 de desembre, just un any després de les últimes eleccions autonòmiques a Catalunya. "El poble no pot tolerar la indignitat que es vinguin a reunir aquí com si això fos una colònia", ha comentat.

Malgrat tot, Paluzie no ha volgut detallar encara quines accions durà a terme l'ANC durant aquella data. Cal recordar que, dimecres passat, l'Assemblea va anunciar a través de les xarxes socials que organitzaria una mobilització davant la visita de "l'Estat opressor". Amb el lema "Prepara't", l'anunci tan sols especificava que "no es farà ni un cercle ni un llaç de llum".