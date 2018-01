El president del Consell d'Estat aposta per recentralitzar competències per assegurar la "igualtat territorial"

El president del Consell d'Estat, José Manuel Romay Beccaría, ha advocat aquest dimecres per estudiar la possibilitat de donar a l'Estat més atribucions que les que té per garantir que es compleixen els principis essencials del model autonòmic: la "solidaritat, la igualtat i la cooperació". En la seva intervenció a la Comissió del Congrés que analitza el model territorial, Romay s'ha mostrat com un ferm defensor del sistema autonòmic i ha recalcat que tot el que es faci per millorar anirà en benefici de tots els espanyols.

Després d'insistir que els principis de solidaritat, igualtat i cooperació són imprescindibles perquè la descentralització funcioni, Romay Beccaría ha apuntat que "segurament" cal plantejar-se si l'Estat disposa de les "capacitats suficients" per exercir la seva funció i garantir que aquests principis es compleixen. Per això, ha demanat als representants polítics que si a l'hora de reformar la Constitució consideren que l'Estat necessita "algunes atribucions més" per complir aquesta comesa, han de donar-les.

José Manuel Romay Beccaría ha dedicat bona part de la seva intervenció a resumir l'informe que el Consell d'Estat va elaborar el 2006, a petició del llavors president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre el model autonòmic, que segons ha dit pot estar "fora de temps "encara que segueix sent útil per orientar sobre qualsevol possible reforma constitucional.

En relació a la qüestió catalana, ha demanat a les forces polítiques que dediquin "totes les seves energies" a buscar l'entesa i tractar de recuperar els valors de la transició. Ha advertit, en qualsevol cas, que cal preservar les institucions i defensar el compliment de la llei i de la Constitució. Romay ha considerat que el que ha passat a Catalunya ha estat "una desgràcia" que ha obligat a prendre "mesures molt excepcionals" per restablir la normalitat institucional. En aquest sentit, ha valorat que no s'ha de fer una reforma constitucional que "acontenti a uns o altres".

El president del Consell d'Estat ha fet seves les reflexions de Stephan Dion, ministre canadenc durant el debat sobre la independència del Quebec, que parlava que cal "intentar convèncer a tots que junts estaven millor que separats". Dion, ha dit, també advertia que "totes les separacions són traumàtiques, gravíssimes" i afecten una població "entrellaçada" entre si. Per això ha insistit que aquests conflictes s'han de resoldre amb "formes democràtiques d'entesa, concòrdia i convivència" i ha considerat, com va dir Dion, que s'han de proposar canvis per millorar la governança de l'Estat.