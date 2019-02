El president de SCC diu que tornar a aplicar el 155 seria "un dels errors més grans que podria cometre l'Estat"

El president de Societat Civil Catalana, Josep Ramon Bosch, ha assegurat aquest dissabte que tornar a aplicar el 155 a Catalunya seria "un dels errors més grans que podria cometre l'estat espanyol. En una entrevista al programa 'Converses' de la Cope, on ha matisat que és una opinió a títol personal, ha destacat que "sense un relat", sense una "capacitat de seduir els catalanoparlants" i per "treure'n rèdit electoral" seria "tirar més llenya al foc".

Bosch ha opinat que aplicar l'article constitucional, coincidint amb el judici de l'1-O, "seria un escàndol internacional que no seria fàcil d'explicar". "No hi ha capacitat per part de l'Estat de gestionar administrativament els recursos catalans", ha sentenciat. També ha admès que no es produeix una "ruptura de la legalitat" perquè la Generalitat compleix "fil per randa" la Constitució.

D'altra banda, ha criticat que l'existència de llaços grocs en ciutats i pobles "és insultant per a la majoria de catalans". "La presència d'una bandera estranya com és la vergonyosa estrella dins la senyera és un insult a molts catalans i espanyols", ha afirmat. "És pornografia la presència que hi ha a l'espai públic. Entenc que molta gent utilitzi els seus mitjans per retirar simbologia", ha apuntat. En aquest sentit, ha criticat que dirigents locals d'ERC actuïn de manera "irresponsable" i es dediquin a "incendiar".

Així ha carregat contra el líder d'ERC, Oriol Junqueras, a qui ha acusat de ser "supremacista i racista" per textos que ha escrit en el passat sobre la suposada ètnia catalana. De fet, ha considerat que en l'última conferència que ha ofert, de la qual n'ha qualificat l'holograma de "lamentable" i "patètic", demostra que "és un líder que busca el supremacisme d'una part dels catalans per aconseguir la segregació". "Vol conduir Catalunya a un escenari com Kosovo o Iugoslàvia", ha alertat el president de SCC.



Pel que fa al judici de l'1-O, ha dit que serà "just" i "basat en proves" perquè el magistrat Manuel Marchena "disposa d'un expedient excepcional" i amb reconeixement internacional. També ha criticat que TV3 "segueixi parlant dia i nit de les presons, dels presos polítics o de l'Estat antidemocràtic".