El president del Suprem defensa la rapidesa del procés contra els membres del Govern i de la mesa

El president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha defensat que "és normal" que l'Audiència Nacional i el Suprem hagin citat a declarar els membres del Govern i els membres sobiranistes de la mesa del Parlament just dos dies després d'admetre a tràmit les querelles de la fiscalia. Lesmes ha destacat que les querelles són "per delictes greus i no pot ser que es trigui setmanes a fer la citació de les persones querellades". El cap dels jutges ha fet aquesta valoració des del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), on aquest dijous es reuneix la comissió permanent del CGPJ i es fa una trobada amb la sala de govern de l'alt tribunal català. Lesmes ha justificat la seva visita "com a expressió de normalitat institucional".

També ha alertat que les persones tenen l'obligació de comparèixer davant d'un jutge i que, si no es fa, "normalment es cursa una ordre de detenció". "Aquesta és la situació normal aquí, a Bèlgica i a qualsevol altre país", ha afegit el president del Suprem. Pel que fa a la coincidència que tant l'Audiència Nacional com el Suprem hagin citat a declarar el mateix dia, Lesmes ha considerat que si alguns membres del Govern i de la mesa del Parlament comparteixen advocat, això és "un problema" de la defensa i de les persones querellades, "no del tribunal". "Han d'optar a un altre advocat o acceptar les dificultats d'haver escollit la mateixa defensa", ha assegurat.

El cap dels jutges ha recordat que "avui comença" però "no conclou" el procés contra els membres del Govern i de la mesa del Parlament. "Les defenses tindran setmanes i mesos, mentre duri el procés, per desplegar tots els mitjans que la llei posa a la seva disposició", ha apuntat. El passat 15 de setembre, Lesmes ja va visitar el TSJC per mantenir també una trobada amb la sala de govern de l'alt tribunal català. Llavors va afirmar que no havia donat instruccions als tribunals de Catalunya en les seves actuacions sobre l'1-O.