El TSJC va blindar el seu president del comunicat

Les paraules del fiscal del cas Trapero, Pedro Rubira, qüestionant la imparcialitat dels jutges que treballen a Catalunya van coincidir amb la reunió que cada dimarts celebra la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Segons fonts judicials consultades per l’ARA, des del primer moment, tots els magistrats de l’organisme van tenir clar que les manifestacions del representant de la Fiscalia de l’Audiència Nacional eren totalment improcedents, perquè qüestionaven la neutralitat i la independència dels jutges catalans. Amb la mateixa unanimitat amb què es va produïr aquest rebuig a les paraules de Rubira, es va decidir una segona cosa: si la sala acordava pronunciar-s’hi -com finalment va acabar passant-, ho faria sense la presència ni la participació del seu president, Jesús Maria Barrientos.

Barrientos és a la vegada el president del TSJC i l’únic membre de l’òrgan de govern del tribunal que forma part de la sala penal. Segons les mateixes fonts consultades, els membres de la sala de govern van tenir en compte que el president del TSJC pot haver de participar en algun moment en un judici sobre alguna causa relacionada amb el Procés. Van pensar que en cas que Barrientos es posicionés sobre les declaracions d’un fiscal d’una de les causes de l’1-O -com és el cas contra el major dels Mossos i l’excúpula del cos-, en un futur es podia qüestionar si estava contaminat o no per jutjar una altra causa que tingués a veure amb el referèndum.

De fet, molt probablement, el president del TSJC haurà de jutjar, com a membre de la sala penal, la causa contra la mesa del Parlament i l’exdiputada de la CUP Mireia Boya per desobediència l’1-O. El magistrat Pablo Llarena va processar els parlamentàris juntament amb la resta de líders independentistes que es jutjaran a partir de dimarts vinent, però finalment el Tribunal Suprem va acabar acceptant alguns dels recursos i va enviar aquesta part del cas al TSJC perquè la jutgés, tenint en compte que només estaven acusats per desobediència.

Les mateixes fonts asseguren que no és estrany que es decideixi que un dels magistrats de la sala de govern s’absenti a l’hora de posicionar-se sobre un tema que el pot afectar. Tot i així, Barrientos sí que ha participat en d’altres acords, com per exemple en el que va fer l’organisme dimarts mateix al matí per demanar protecció per les últimes accions dels CDR als jutjats.

Sigui com sigui, la decisió de la sala de govern d’efectuar un posicionament sense el seu president va acabar provocant que el més alt responsable del TSJC no signés un dels comunicats més contundents de l’organisme, que és excepcional perquè es fa contra un altre membre de la judicatura, com és un fiscal. L’escrit considerava d’“una gravíssima irresponsabilitat” les paraules de Rubira. El fiscal va qüestionar si “podria haver-hi imparcialitat i serenitat” si s’enviava el cas a Catalunya. La pròpia Fiscalia va rectificar Rubira amb un comunicat assegurant que no dubtaven de la independència de ls jutges catalans, però es va quedar curt tenint en compte que el contundent comunicat del TSJC es va emetre posteriorment.